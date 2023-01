Dragon Ball Super: il nuovo arco narrativo rovinerà il personaggio di Trunks?

Dragon Ball Super è tornato con un nuovo arco narrativo intitolato “Super Hero” e sotto i riflettori ci sono Goten e Trunks. Quindi ancora una volta Goku e Vegeta saranno in disparte, proprio come è successo nel lungometraggio Dragon Ball Super: Super Hero. Gli eventi nel nuovo arco del manga si svolgono prima di quelli del film. Oggi vogliamo parlare di Trunks e chiederci se il nuovo arco farà del bene o meno al figlio di Vegeta.

Il primo capitolo del nuovo arco di Dragon Ball Super mostra come Trunks e Goten stanno trascorrendo la loro adolescenza, tra le esigenze della scuola e la loro seconda identità da supereroi.

Trunks, in particolare, subisce le conseguenze della sua attività da supereroe come ad esempio arrivare in ritardo a scuola, o all’ appuntamento con la ragazza per la quale prova qualcosa. Si tratta di un lato di Trunks diverso dal sé del futuro. Ma non è detto che sia una caratteristica positiva del personaggio.

Trunks è diventato un’icona di successo della serie Dragon Ball, con la versione adulta cresciuta nell’oscuro futuro invaso dagli androidi.

Il figlio di Vegeta e Bulma proveniente dal Futuro era un guerriero tosto e armato di spada, addestrato da una versione futura di Gohan. Quello stesso personaggio di Trunks è tornato in Dragon Ball Super, proveniente da un altro futuro oscuro, quello di Zamasu.

Quindi Trunks del futuro ha dato il meglio di se e si è fatto conoscere come la versione definitiva. La versione infantile di Trunks invece è decisamente lontana da quella adulta.

Ora, il nuovo arco di Dragon Ball Super ridefinirà inevitabilmente Trunks. Un primo aspetto è che sarà più lontano dalla rigidità simile a quella di Vegeta e più vicino al Great Saiyaman di Gohan.

Anche Toyotaro, ha ammesso che non avrebbe mai immaginato Trunks come un personaggio adolescente che correva in giro con un costume da supereroe. È poi emerso che in realtà Akira Toriyama stesso ha spinto per introdurre un Trunks diverso.

Inoltre Dragon Ball Super ha subito diverse critiche per non aver gestito negli archi narrativi gli altri personaggi della serie e per essersi concentrato su Goku e Vegeta. Ora però sarà diverso anche se c’è il dubbio che questo arco incentrato su Trunks rivoluzionerà il personaggio, anche perché non ha avuto un ruolo significativo nel film.

