Dragon Ball Super: svelati nuovi dettagli sui compagni di Goten e Trunks

Dopo uno stop di alcuni mesi Dragon Ball Super è finalmente tornato con un nuovo capitolo, l’88. Si tratta di un articolo che che dà il via al prossimo arco principale del manga, intitolato “Super Hero“. Manca poco per il capitolo successivo, attraverso il quale il manga tornerà pronto a rivelare i primi dettagli legati il resto dei personaggi della Blue Hal High School.

Il nuovo arco narrativo di Dragon Ball Super si concentra su Goten e Trunks come protagonisti principali. I due Saiyan agiscono nei panni di supereroi e richiamano un po’ le gesta di Gohan con l’alter ego di Great Saiyaman.

Il primo capitolo di questo nuovo arco narrativo ha rivelato le loro vite insieme al liceo. Dato che frequentano il liceo, ormai adolescenti, il nuovo arco ha introdotto il gruppo di compagni che Goten e Trunks frequentano.

Oggi abbiamo il piacere di fornire più dettagli su questi personaggi, riportandone i loro nomi e il loro design. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider DBSChronicles. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Goten and Trunks' classmates at Blue Hal High School

(unofficial translations) Mai will join the school in Ch89.#DragonBallSuper pic.twitter.com/ewrVRBJZcf — SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) January 2, 2023

In un’intervista speciale con il sito web ufficiale di Dragon Ball, il mangaka Toyotaro ha rivelato i nomi di nuovi di personaggi del liceo. Come molti degli altri personaggi visti nella serie, anche i loro nomi sono giochi di parole. Infatti dato che si tratta di un ambiente scolastico, i compagni di Gohan e Trunks hanno nomi che ricordano gli oggetti più comunemente usati nei luoghi di istruzione.

Infatti come si può anche leggere dal contenuto riportato, si chiamano Skale, Rulah, Kompas, Chok e Fayra. Insieme a loro c’è anche Mai, tornata bambina dopo la Pilaf Gang hanno espresso il desiderio con le Sfere del Drago di ottenere la giovinezza, che li ha trasformati in bambini. Tuttavia la sua mentalità non è cambiata e comparirà a scuola dal capitolo 89.

Dare un nome a ciascuno di questi personaggi fa presagire che compariranno altre volte e che trascorreranno altro tempo con Goten e Trunks al liceo. Allo stesso tempo i due Saiyan dovranno bilanciare la loro vita normale con quella da supereroi. Gli eventi del nuovo arco narrativo si svolgono prima delle vicende del film Dragon Ball Super: Super Hero.