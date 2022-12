Dragon Ball Super 88 è finalmente disponibile al pubblico di tutto il mondo, che questa volta ha davanti una saga molto particolare tratta e ispirata dal film Dragon Ball Super: Super Hero, che ha collegato la timeline di anime e manga con dei sotterfugi abbastanza singolari.

Ovviamente ci saranno spoiler, quindi se volete gustarvi tutte le piccole novità vi invitiamo a non continuare. Dopo la fine dell’arco di Granolah Goku e Vegeta hanno lasciato la Terra per allenarsi sul Pianeta di Beerus, nell’intento di raggiungere una nuova forma per battere Black Freezer.

Intanto dell’allenamento dei due Saiyan tocca a Goten e Trunks difendere la Terra. Avendo una vita adolescenziale molto impegnata i due devono trovare un modo per mascherare le abilità risiedute in loro e per questo decidono di combattere il crimine come due supereroi: ed ecco che abbiamo Saiyaman X1 e X2.

Dragon Ball Super: cosa sappiamo dell’adolescenza di Goten e Trunks?

Come ben sapete i due non sono forti quanto i loro genitori e di certo non hanno raggiunto forme incredibili, anche perché al momento sono dei ragazzini che frequentano il liceo, tentando di vivere una vita normale.

Nonostante questo sulla Terra sono sempre presenti delle minacce, e le rapine e i vari scontri criminali/polizia sono all’ordine del giorno, quindi serve qualcuno per sventarle. Questo è il compito di Saiyaman X1 e X2, due guerrieri fortissimi con un compito ben preciso ed efficiente. Tutto arriva da CB.

Non sappiamo ancora se questa nuova saga potrebbe condurre Goten e Trunks a delle nuove forme, ma allo stesso tempo avremo dei forti riferimenti allo stile “slice of life” dei fumetti americani, dove la vita dei protagonisti viene narrata sia per quanto riguarda la controparte supereroistica che quella umana.

Oltre questo sappiamo e carpiamo da questo primo capitolo che la narrazione si concentrerà molto sulle vite dei personaggi e quindi è anche improbabile la presenza di un villain potentissimo dal quale i due difficilmente potranno liberarsi. Come sappiamo è difficile vedere nuovamente Goku e Vegeta in questa saga.

Dr. Hedo probabilmente è il nemico principale della storia visto che in questo momento della linea temporale della storia il nipote del Dr. Gelo è intento a sperimentare per la creazione di Gamma 1 e 2.

Fonte Comic Book