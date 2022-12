Dragon Ball Super ha presentato le nuove identità di Goten e Trunks, che in questa saga sostituiscono Goku e Vegeta per quanto riguarda la salvaguardia del Pianeta Terra. Black Freezer anche se compare quindi nel capitolo, al momento non è il villain principale, dato che a quanto pare vediamo un nuovo progetto del Dr. Hedo inerente a particolari androidi.

Saiyaman X1 e Saiyaman X2 quindi, dovranno far fronte a questa nuova minaccia dove il futuro creatore di Gamma 1 e 2 sta seminando panico nella città per via di alcuni “mostri di Frankenstein” abbastanza singolari. La nuova saga “Super Hero” è un prequel del film e qui abbiamo quindi indizi e dettagli succosi per quanto riguarda quegli eventi.

Se ben ricordate nel film il Dr. Hedo creava degli Androidi che lavorassero regolarmente all’interno delle attività della città, così da guadagnare denaro con gli stipendi dei medesimi: una mossa intelligente che crea un momento altamente divertente.

Ovviamente sono presenti anche degli Androidi più potenti appartenenti alla “serie Alpha” in questa saga e Goten e Trunks durante un loro sopralluogo si imbattono in essi, scoprendo tutta la potenza e la resistenza di cui sono capaci, oltre che provare sulla loro pelle il talento intellettivo del nipote del Dr. Gelo.

Dragon Ball Super introduce i “Frankenstein” come villain (SPOILER)

Come ci riporta Comic Book questa serie di Androidi si ispirano al mostro di Frankenstein, già presente, se ben ricordate nelle prime saghe di Dragon Ball anche se all’epoca parlavamo di un personaggio diverso.

“Alpha 12” l’Andoride che Trunks sconfigge grazia alla sua forma da Super Saiyan, fa da testimone allo stesso Dr. Hedo, che scopre il furto del disco confidenziale del Dr. Gelo a proposito di progetti importanti volti alla conquista della Terra. Ovviamente il nipote si arrabbia fortemente, confermando il fallimento di un divertente progetto.

Quindi questo cosa conferma? Essendo un prequel del film Hedo è ancora “cattivo” in un certo senso in questa parte della storia, quindi potenzialmente lo scienziato potrebbe essere il villain principale di questa nuova saga. Voi cosa ne pensate di questo capitolo fortemente ispirato alle avventure dei supereroi americani?

Fonte Comic Book