Dragon Ball mostra una nuova versione di Tenshinhan, che nonostante non cambi a livello generale, Toyotaro gli offre un nuovo volto, donando anche al pubblico un design e un tratto diverso allo storico personaggio creato da Toriyama.

Il guerriero ha avuto il suo momento di gloria all’interno della saga del Torneo del Potere, che vedeva l’Universo Sette formare una squadra per combattere contro realtà alternative in difesa del destino della Terra. Il suo momento è arrivato anche in Super, anche se come spesso accade è stato eliminato quasi subito.

Ora sul profilo Twitter DBSHype e CB, mostrano questa art di Toyotaro dedicata a Tenshinhan molto interessante, e nonostante non ci sia colore l’effetto dato dalla china risalta il fisico del personaggio e le sue “braccia aggiuntive”. Ovviamente è sempre bello vedere un ritorno di Tenshinhan, un personaggio importante durante le prime saghe di Dragon Ball:

Dragon Ball: Toyotaro mostra la sua versione di Tenshinhan

This month’s special illustration by Toyotaro is Tien! pic.twitter.com/v886DQPg6H — Hype (@DbsHype) December 21, 2022

In questa nuova art vediamo il personaggio di spalle pronto al combattimento, visto il suo sguardo serio che come sempre è accennato dal suo terzo occhio, elevando le sue capacità spirituali sempre più alte rispetto a quelle di tutti gli altri.

Il bianco e nero tipico del manga offre un’art molto interessante e sapere che Toyotaro sta ancora crescendo a livello artistico è sempre bella come notizia, dato che in questo disegno notiamo ancora miglioramenti nonostante sia un autore ormai affermato, e scelto come successore di Toriyama.

Come tantissimi personaggi anche Tenshinhan è uno di quelli messi da parte ormai, anche se principalmente Yamcha è quello più discriminato. Forse quest’ultimo poteva essere sfruttato meglio dall’autore originale, visto che quanto comparse per la prima volta in Dragon Ball fu davvero un bel villain, oltre che un bel personaggio.

Col tempo le arti marziali in Dragon Ball sono state messe da parte, per fare spazio a potenziamenti e trasformazioni non consone alla natura di Tenshinhan, quindi anche per questo è stato messo da parte spesso, anche se come accennato in Super ha avuto una sua parte.

Cosa ne pensate dell’art e del personaggio? Diteci la vostra.

Fonte Comic Book – Twitter DBSHype