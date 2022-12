Dragon Ball Super: il nuovo arco narrativo introduce due nuovi supereroi!

Dragon Ball Super è tornato con un nuovo arco narrativo e ha introdotto due nuovi supereroi!

Il nuovo arco narrativo di Dragon Ball Super ha debuttato ufficialmente, e rispecchia subito il titolo di “Super Hero”. Questo perché rivela che Goten, e Trunks, hanno intrapreso un nuovo pericoloso hobby. I due nuovi supereroi si chiamano Saiyman X-1, che sarebbe Trunks e Saiyaman X-2, ossia Goten.

La maggior parte del capitolo 88 dell’arco in Dragon Ball Super si concentra sulla definizione del nuovo status quo delle vite di Goten e Trunks sulla Terra. I figli di Goku e Vegeta frequentano il liceo e quindi anche tutte le dinamiche legate al periodo dell’adolescenza. Per loro però non ci sono solo appuntamenti e amicizie, ma anche lotta al crimine.

Infatti i due supereroi si trovano ad affrontare una nuova minaccia legata ad alcune misteriose persone. Sono simili a cadaveri che inseguono la notte, sabotando i robot aiutanti della Capsule Corp in giro per la città.

Una resa dei conti si svolge in una raccapricciante dimora nel bosco. Qui Trunks quasi rivela la sua identità segreta di fronte ai suoi compagni di classe del liceo, ma Goten riesce a salvare la situazione. All’indomani del combattimento, i ragazzi se ne vanno con un disco di dati del lavoro del Dr. Gero, che potrebbe rivelarsi la cosa più pericolosa di tutte.

Questa tematica legata al supereroe in calzamaglia non è nuova in Dragon Ball. Infatti i due protagonisti ricordano “The Great Saiyaman” l’alter ego che Gohan usava nella sua adolescenza. Gohan, attraverso questo travestimento, ha potuto sfruttare i suoi poteri da Saiyan, concedendogli anche la libertà e lo spazio per avere una vita privata e civile, come studioso e intellettuale.

Durante le sue imprese da adolescente combattente del crimine, Gohan poi incontrò Videl. I due alla fine si sarebbero sposati e avrebbero cresciuto una famiglia tutta loro.

Quindi Saiyman X-1 e Saiyaman X-2 mostrano l’influenza di Great Saiyaman. Gohan ha inevitabilmente ispirato il fratellino Goten e il suo amico Trunks a seguire lo stesso percorso. Per di più la figura del supereroe ha anche ispirato l’Armata del Fiocco Rosso a creare i propri supereroi, Gamma 1 e Gamma 2.

Fonte – Comicbook