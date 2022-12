Chainsaw Man non ha avuto importanti annunci nel corso del Jump Festa 2023, ma allo stesso tempo abbiamo avuto modo di leggere un messaggio speciale da parte di Fujimoto, uno dei talenti più promettenti della sua generazione.

Il messaggio in questione è stato pubblicato in inglese su Shonenleaks su Twitter e il suddetto è stato molto discusso anche su Reddit. Come dice la fonte il messaggio si concentra su Himeno, trasmettendo a quest’ultimo una gratitudine non indifferente.

Il messaggio del mangaka Tatsuki Fujimoto dalla Jump Festa 2023 #Chainsawman Il suo commento si concentra maggiormente su Himeno e trasmette un’accorata gratitudine al suo personaggio.

Mangaka Tatsuki Fujimoto's Message from Jump Festa 2023 #Chainsawman His comment focuses more on Himeno as he conveys heartfelt gratitude to his own character pic.twitter.com/tf27mPGLNq — Shonenleaks (@shonenleaks) December 18, 2022

“Grazie di assistere all’apparizione di Chainsaw Man al Jump Festa. Non so come vi sentirete dove aver letto questo messaggio, ma so che l’anime sta andando alla grande. La trasposizione sta donando un “focus” sul personaggio di Himeno, uno dei più drammatici della storia.

Himeno è il tipo di persona che lascia piccoli pezzi delle sue cose a casa di Aki. Io credo che il personaggio abbia una bellissima aura e sicuramente rimarrà in voi anche dopo la sua morte. Non mi sono mai perdonato questa scelta e ancora oggi me ne pento amaramente. Pensate che non ho mai riletto quella parte del manga.

Sicuramente è stata una scelta difficile da compiere e nonostante sia stata una mia scelta me ne pento ancora oggi. Non so cosa pensate di questa parte nell’anime, ma so che sicuramente avete apprezzato il tutto. Intanto continuate a divertirvi con la trasposizione animata”.

Insomma in sintesi Fujimoto ringrazia i fan per aver accolto in maniera entusiasta Chainsaw Man, e nonostante il manga sia stato un successo il tutto è stato replicato anche con l’anime, che sicuramente avrà aggiunto dei nuovi lettori. Il focus di Fujimoto ha riguardato però, il personaggio di Himeno.

Sia nell’anime che nel manga è già successo e lo stesso Fujimoto ha dichiarato che dopo aver disegnato la scena non ha mai più riletto quella sequenza. Voi avete visto o letto il tutto? Cosa avete provato quanto Himeno è sparita dalla scena. L’anime continua a ricorrere il successo.

Fonte Twitter Shonenleaks – Reddit