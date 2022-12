Chainsaw Man: la seconda parte del manga esalta la crescita di Denji

Chainsaw Man prosegue il suo percorso capitolo dopo capitolo e nella seconda parte è possibile notare il cambiamento di Denji. Di fatto il protagonista principale del manga è decisamente cresciuto da quando ha fatto il suo debutto nel primo capitolo.

Al momento la seconda parte del manga si sta concentrando chiaramente sul protagonista ma anche su Asa Mitaka. Si tratta infatti del nuovo personaggio che ha stretto un patto con il Diavolo Guerra.

La seconda parte di Chainsaw Man ha coinvolto molto Asa e Denji, e quest’ultimo sta vivendo un nuovo status come il più grande eroe che opera nel mondo. Denji è contento di questo infatti prova a rivelare la sua identità segreta a chiunque lo ascolti.

Tuttavia sembra che ci sia un’altra identità misteriosa che si aggira per le strade e sembra assomigliare esattamente al Diovalo Motosega. Al momento il Diavolo Guerra sta ancora tentando di vendicarsi con Denji per aver ridotto il numero di scontri nel mondo. Così facendo infatti il Diavolo Guerra si è indebolito. Di conseguenza Asa ha cercato di trasformare il nostro in un’arma tutta sua.

In questo articolo vogliamo sottolineare la crescita di Denji, il quale è molto cambiato rispetto a quando in precedenza era il cagnolino di Makima. Adesso che gode di una considerazione e di uno status di operatore indipendente sembra lavorare da solo per abbattere i diavoli che continuano a minacciare l’umanità in tutto il mondo.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider DenjiUnleashed. Di conseguenza ne riportiamo il contenuto:

Freedom to choose for himself is something Makima tried to take away and ultimately something he almost gave up on, but Denji learned, got back up, & is still trying. Seeing these bits & pieces of growth/change from him has been my absolute favorite thing to see in part 2 so far pic.twitter.com/v43X7LNe22

— Chainsaw Man Unleashed (@DenjiUnleashed) December 6, 2022