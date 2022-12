Chainsaw Man: un nuovo Diavolo fa il suo debutto

Chainsaw Man prosegue il suo cammino con la prima stagione dell’anime, che si avvicina man mano alla conclusione. Studio MAPPA è riuscito a non deludere le aspettative degli appassionati, dando più conferma della qualità dei suoi lavori.

Riguardo il manga, invece, oggi riportiamo un aggiornamento che vede l’introduzione di un nuovo personaggio molto interessante.

La seconda parte di Chainsaw Man ha già mostrato agli appassionati alcuni nuovi personaggi, come il Diavolo Guerra che ha stipulato un contratto con la giovane Asa Mikata. Il manga ha però anche rivelato che il Diavolo Guerra e del Controllo sono due dei quattro cavalieri.

E l’ultimo capitolo del manga introduce il terzo cavaliere.

In questo articolo seguiranno alcune anticipazioni come si evince anche dal titolo. Quindi coloro che non hanno intenzione di scoprire anticipatamente quello che succede è preferibile non proseguire oltre.

I cavalieri sono quattro e al momento ne conosciamo due. Asa Mitaka e Makima.

Dopo l’ultimo capitolo Fujimoto ha introdotto il Diavolo della Carestia. Al momento il Diavolo Motosega non ha ancora avuto modo di incontrare questo cavaliere faccia a faccia. Invece Asa ha la possibilità di parlare con questo nuovo personaggio per la prima volta.

Il Diavolo della Carestia sta cercando di creare uno scenario perfetto in cui il Diavolo della Guerra possa trasformare Denji in un arma.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider tanijrou. In questo modo ha potuto condividere quindi, l’inaspettato arrivo del Diavolo della Carestia.

Di seguito ne riportiamo il contenuto perveniente direttamente dal manga:

Chainsaw man spoilers The famine devil literally has peak character design pic.twitter.com/PWaPMexXeW — amber ♡ (@tanijrou) December 6, 2022

Il nuovo personaggio per di più si presenta come la sorella maggiore del diavolo della Guerra, quindi sembra che sia legata ad Asa Mitaka.

Nella seconda parte del manga la dinamica delle vicende è sicuramente cambiata. Denji ha una visibilità e considerazione diversa. Infatti viene visto come un “supereroe” di fama mondiale, ma allo stesso tempo cerca di rivelare la propria identità segreta per guadagnare più fama e popolarità per se stesso.

Ora conosciamo tre dei quattro cavalieri e la seconda parte del manga avrà sicuramente altro in serbo. Soprattutto perché i lettori sono impazienti, a questo punto, di scoprire l’identità del quarto cavaliere di Chainsaw Man.