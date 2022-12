Nicola Giuseppe Gargiulo 2022-12-08T08:00:04+01:00 Autori: Syu Sakuratani Casa Editrice: Panini Comics/Planet Manga Provenienza: Giappone Prezzo: € 7,00 Brossurato – B/N Data di pubblicazione: 17/11/2022

Rooster Fighter sorprende con la sua trama bizzarra e dal sentore di commedia. Nonostante questo frangente sia fortemente presente, il cuore della storia è un altro e vuole amalgamare diversi generi e trasmettere numerosi messaggi sulla malvagità e la bontà del mondo, spesso in contrasto per via di tante e sfaccettate circostanze.

Anche se la controparte comica dall’esterno possa sembrare il fulcro della vicenda, ecco che il mangaka pone al centro del manga una controparte drammatica, volta a enfatizzare il duro mondo degli animali e della sua lotta interna per la conquista della vita e di un’esistenza tranquilla.

Syu Sakuratani sembra quasi voler sensibilizzare il lettore sugli eventi e le circostante di vita di ogni tipo di animale, spesso destinati al consumo da parte dell’essere umano.

Anche se l’impostazione centrale di tavole e scrittura si pone appunto sulla vita del nostro Keiji “Cresta Superba”, un pollo potentissimo capace di sventare qualsiasi minaccia, la controparte simbolica è forte e profonda e le riflessioni del lettore si scatenano fin da subito.

Sicuramente la storia sembra bizzarra ma allo stesso tempo il tutto è talmente sincronizzato e ottimamente impostato da sembrare reale e pagina dopo pagina vogliamo immergerci nella travagliata vita del protagonista.

La scrittura al momento sembra incisiva e profonda, anche se ovviamente con il primo numero abbiamo solamente scalfito la punta dell’iceberg. Alla scrittura interessante si fondono anche delle tavole dinamiche e stupende, che immergono il lettore nei combattimenti di Keiji contro i besti-oni, i villain principali del manga.

Il drammatico riferimento ai Kaiju e alla loro potenza distruttiva

Per non incorrere in troppi spoiler possiamo tranquillamente dirvi che la natura di questi Kaiju presenti nel manga come nemici e minacce principali hanno spesso una storia drammatica e le basi della loro natura sono già gettate in questo primo volume, anche se tutto abbozzato.

Il design dei suddetti è molto interessante e le splash-page di presentazione hanno un sentore di maestà e onnipotenza anche se Cresta Superba, almeno nei primi capitoli, lì elimina in un attimo. Le titolazioni dei capitoli sono anch’esse una chicca interessante, dato che si rifanno alla filosofia orientale.

Il contenuto “laterale” di Rooster Fighter si basa proprio su questo, sulla filosofia orientale e buddista, complice non solo di bellissimi titoli e contenuto per il manga, ma anche a livello concettuale può mescolare e veicolare tanti messaggi all’interno della storia, comprensivi non solo dell’esistenza animale ma anche dell’essere umano.

I Kaiju posti come esseri umani giganti possono essere comunque considerati una metafora che si contrappone fortemente tra umani e animali, e la lotta di Keiji potrebbe significare proprio questo, ovvero la visione degli animali verso gli esseri umani, spesso tiranni e violenti contro questo vasto e sfaccettato mondo.

“Cresta Superba” potrebbe quindi porsi come il salvatore del mondo animale, al fronte di queste minacce insormontabili che prendono il nome di besti-oni.