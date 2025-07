Sasaki e Miyano: First Years – Il romanzo dei primi anni | Recensione

Sasaki e Miyano: First Years è un adattamento in formato light novel scritto da Kotoko Hachijō, con illustrazioni curate da Shō Harusono, pubblicato originariamente in Giappone tra il 2018 e il 2020 in due volumi. Questa nuova edizione italiana raccoglie le storie del primo anno di liceo dei protagonisti in un unico volume da 176 pagine, accompagnato da extra come illustrazioni a pagina intera e strip a fumetti in 4‑koma.

Racconti one‑shot con freschezza scolastica

Il romanzo non segue una trama lineare, ma raccoglie una serie di storie autonome su vari personaggi. Ci sono capitoli interamente dedicati a personaggi secondari come Kuresawa e la sua fidanzata Yuki, con il romanticismo delicato che nasce intorno alle stelle e alla malattia, oppure gli scioccanti capitoli su Hirano e Kagiura con gag divertenti e giochi. Ogni racconto è narrato in prima persona da uno dei protagonisti principali o secondari, il che dona al volume una voce corale e intimista. La struttura non cronologica contribuisce a restituire la sensazione di un diario scolastico fatto di piccoli momenti che rimangono impressi.

Fedeltà al manga e nuovi dettagli

Grazie alla prosa attenta di Hachijō, l’anima originale di Sasaki e Miyano viene mantenuta intatta. In particolare, emergono nuove sfaccettature come l’empatia di Kuresawa verso la sua ragazza ospedalizzata, o l’imbarazzo di Miyano nell’essere chiamato “Miya” da Sasaki. Si tratta di momenti non approfonditi nel manga, che qui assumono peso grazie alla narrazione in prima persona.

La forza dei protagonisti

Nel romanzo, la relazione tra Sasaki e Miyano resta il cuore pulsante. Sasaki continua a esprimere il suo affetto con gesti sinceri, mentre Miyano si confronta con i suoi sentimenti e il proprio pudore, specialmente sul linguaggio (ha difficoltà con il diminutivo “Miya-chan”). Il romanzo amplifica questa dinamica attraverso introspezioni interiori, mostrando le emozioni non dette e le aspettative che crescono tra i due. Le scene sono costruite con delicatezza: niente fretta, ogni parola pesa e si sente sincera.

Extra e impaginazione raffinata

Il volume italiano arriva in un formato compatto da circa 14,90€. È arricchito da illustrazioni a colori e strisce 4‑koma disegnate da Harusono, che lo collegano visivamente al manga. Queste aggiunte non sono semplici ornamenti, ma momenti di sorriso e riflessione che punteggiano la lettura, dando ritmo e leggerezza. L’impaginazione, curata da Panini Comics, è gradevole e coerente con le edizioni Planet Manga, che lo rende coerente con la collana.

Pubblico ideale e approccio alla lettura

Chi già conosce il manga o l’anime troverà in questo romanzo una naturale estensione: serve a scavare oltre le vignette e le scene animate. Tuttavia, si consiglia ai neofiti di iniziare dal manga, perché alcune storie, come quelle di Kuresawa, partono da premesse non spiegate all’interno del romanzo. Il volume assume così la forma di un complemento, un’opera per lettori già coinvolti emotivamente nei personaggi. La pubblicazione è pensata come un regalo per fan, più che un punto di ingresso.

Un elegante omaggio che merita spazio

Nel complesso, Sasaki e Miyano: First Years è un romanzo riuscito. Rasenta i toni dolci e a volte malinconici di una scuola che cresce insieme ai ragazzi. Il linguaggio narrativo semplice, la narrazione in prima persona e le illustrazioni rendono la lettura flessibile: si può leggere tutto d’un fiato o assaporare ogni racconto come se fosse un frammento di vita. Resta, però, un volume pensato per un pubblico già affezionato: scoprire nuovi dettagli, comprendere sfumature, apprezzare la crescita dei protagonisti nel tempo.

In conclusione: un romanzo da collezione

Sasaki e Miyano: First Years è un volume che consiglio senza dubbio ai fan di Sasaki e Miyano: offre introspezioni, racconti inediti e un’atmosfera fedele all’originale, con il bonus di extra illustrati. Un oggetto da collezione ben concepito, che arricchisce la saga senza esagerare. Se amate il romanticismo sincero, i sentimenti delicati e le storie di crescita, questo romanzo merita di essere letto, e custodito, con tenerezza.