Chainsaw Man: MAPPA censura un momento “disgustoso” dell’anime

Chainsaw Man continua a essere sulla cresta dell’onda, oltre che a essere travolto dalle numerose speculazioni e censure varie per quanto riguarda alcune scene disturbanti all’interno del manga.

Dopo essere stato criticato per quanto riguarda alcune scene spinte all’interno dell’anime con al centro Makima e Denji, ecco che arriva la censura di un’altra scena “pixelata” all’interno dell’anime, dove appunto si vede Denji essere vomitato in bocca da Himeno.

Dopo aver risolto la situazione drammatica all’interno dell’hotel, la cacciatrice di Demoni Himeno appunto, aveva promesso a Denji di dargli un bacio nel caso fossero riusciti a salvarsi, e successivamente al successo della missione il patto si è concluso nel peggiore dei mondi per il protagonista di Chainsaw Man.

Il tutto avviene in modo talmente disgustoso all’interno del manga che MAPPA ha deciso di censurare questa scena con dei classici pixel, “esaltando” questo momento, enfatizzando il “trionfo” di Denji per quanto riguarda il bacio da parte di Himeno.

La promessa era stata fatta dalla cacciatrice in un momento di panico e successivamente si è subito pentita. Dato che non voleva baciare Denji la ragazza bevve parecchio prima di compiere il gesto, e alzando troppo il gomito in pratica vomita in bocca allo sfortunato protagonista. In calce il Tweet di Yuricornn.

Chainsaw Man: l’anime censura un momento “disgustoso” del manga

the lyrics says "Get get get on chu!", but the Furigana says ゲゲゲロチュー (ゲロチュー) which means Vomit Kiss. Of course a reference to what happened to the episode.#ChainsawMan #チェンソーマン #ゲロチュー#あのちゃん @aNo2mass https://t.co/QYh2Ma3n6w pic.twitter.com/ZKqDPOn7l5 — yuri young (@yuricornn) November 22, 2022

Tenendo gli spoiler al minimo vi lasciamo l’immagine in questione per contestualizzare l’articolo e mostrarvi di come MAPPA si sia presa la responsabilità di occultare questa scena, forse troppo forte in versione animata.

Voi cosa ne pensate? Tutta la vicenda viene riportata da Comic Book, ma se avete visto la puntata avete visto anche voi.

Nonostante Chainsaw Man sia colmo di sangue, splatter e via discorrendo, questa vignetta presente sopra a queste righe di certo è una delle più disgustose della storia, vista anche la posizione di Denji, una posizione in cui nessun ragazzo si vorrebbe trovare.

Una scena sostanzialmente divertente ma che pone Denji all’interno di una situazione davvero disastrosa, visto che Himeno non solo non mantiene la promessa, ma compie verso di lui un azione davvero disturbante anche per Denji, abituato a delle cose che un essere umano comune non potrebbe mai sopportare.

Fonte Comic Book