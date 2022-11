Chainsaw Man: l’anime spinge le vendite del manga

Chainsaw Man è il titolo del momento e da quando la prima stagione animata prodotta da MAPPA ha debuttato i numeri di vendita del manga sono aumentati. Questo perché l’adattamento animato di Chainsaw Man ha attirato molti appassionati di anime nel mondo di Denji.

Oggi infatti riportiamo che le vendite del manga hanno registrato un altro traguardo importante.

Secondo Ametalk!, programma TV in Giappone, al momento ci sono venti milioni di copie di Chainsaw Man distribuite in tutto il mondo. L’aggiornamento arriva dall’insider WSJ_manga. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Chainsaw Man by Tatsuki Fujimoto has reached 20.000.000 copies in circulation with 12 volumes, according to Ametalk! TV Program pic.twitter.com/chWll5gyyQ

— Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) November 17, 2022