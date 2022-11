Il Dipartimento di Polizia della Prefettura di Aichi ha emesso e pubblicato un comunicato dove informa il pubblico che un uomo va in giro a consigliare anime ai ragazzini con dei metodi poco ortodossi.

Infatti lo scorso 16 novembre verso le 16:15 in Giappone è stato avvistato un uomo in una macchina con altre tre persone gridare a un gruppo di ragazzini: “Ehi voi! Conoscete Chainsaw Man?”. Come accennato questo ragazzo viaggiava con altri tre individui.

La Polizia ha ovviamente emesso un bollettino ufficiale dove accenna a questo evento, mettendo in guardia magari i genitori dei ragazzini coinvolti nell’accaduto. Fortunatamente è solo una vicenda divertente che al momento si è conclusa così, anche se l’uomo è ancora in libertà.

Questo bizzarro e curioso evento è stato ripreso da più persone e i commenti sotto questo avviso pubblicato su Otakomo sono molto divertenti oltre che strane e bizzarre:

“Sì, sì, lo conosco questo individuo”.

“Oh mio Dio, è il Demone dell’Urlo”.

“Mobile Suit Gundam, Bleach, ottime serie in questa stagione dobbiamo essere sinceri”.

“Aspetta, vuoi dire quattro persone in un’auto tutti compatti uno sopra l’altro? Come hanno fatto a entrarci tutti?”.

“Nel caso volete rapire qualcuno, dovreste provare a urlare qualcosa riguardante SPY x FAMILY”.

“Non capisco perché state suggerendo Chainsaw Man, mica è uno spettacolo per bambini?”.

“Spero che i bambini abbiano risposto: “Ma sta zitto idiota!”.

Chainsaw Man: La Polizia da la caccia a un uomo che lo consigliava ai ragazzini

La valanga di commenti sono molto bizzarri e alquanto ironici e allo stesso tempo riflessivi. Magari al momento è una situazione placata ma si deve sempre stare in guardia in questi casi, anche per questo la Polizia ha deciso di emettere un avviso per quanto riguarda questa “presunta gang”.

La vicenda è avvenuta nella Prefettura di Aichi e quindi potete immaginare che una zona del genere è spesso avvezza a questo tipo di storie, trattandosi di un’isola distaccata dalle zone centrali e più affluenti. Rimanete con noi per eventuali aggiornamenti sulla questione.

Secondo voi Chainsaw Man è così bello da essere consigliato a chiunque gridando dall’auto? L’intera vicenda è tratta da Somoskudasai.

