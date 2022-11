Chainsaw Man attualmente è il manga più letto di MangaPlus, l’app/sito di Shueisha dove sono presenti molti prodotti anche in lingua inglese. Il manga di Fujimoto sta facendo faville, specie dopo le prime puntate della trasposizione anime di Studio MAPPA.

I numeri sono da capogiro e stando all’ultimo aggiornamento Chainsaw Man è in vetta con un netto distacco dal secondo in classifica, ovvero One Piece. Di seguito vi riportiamo i primi dieci in classifica con le relative visualizzazioni totali:

Chainsaw Man – 994.410 One Piece – 820.964 Naruto: Sasuke’s Story—The Uchiha and the Heavenly Stardust: The Manga – 793.896 My Hero Academia – 438.140 Hunter x Hunter – 416.455 Jujutsu Kaisen – 409.210 Spy X Family – 391.031 Boruto: Naruto Next Generations – 371.166 Black Cover – 292.842 Dandadan – 281.952

Tramite Sports News abbiamo appreso la classifica del 3 novembre, e tramite un nuovo aggiornamento abbiamo riportato la classifica attuale, confermando ancora Chainsaw Man all’apice di tutto.

Come vedete il distacco dal secondo in classifica, ovvero One Piece, è davvero incredibile, visto che parliamo di 180.000 visualizzazioni in più circa. Forse il ritorno di Fujimoto con la seconda parte, visto l’arrivo della trasposizione anime ha donato al manga il primo posto in classifica, sfruttando così l’euforia della novità.

Chainsaw Man batte One Piece: è il manga più letto su MangaPlus

L’opera di Oda si difende bene e ovviamente sappiamo anche le vendite stratosferiche dei tankobon e di Jump, dove il capitolo arriva ogni settimana. Ci teniamo nuovamente a ribadire che questi numeri sono solamente registrati su MangaPlus, e non rispecchia la classifica totale riguardante le vendite totali del manga.

Segue Naruto: Sasuke’s Story—The Uchiha and the Heavenly Stardust: The Manga con 793.896, che nonostante abbia solamente due capitoli si difende molto bene. Seguono My Hero Academia e Hunter x Hunter, che sfiorano le 400.000 visite totali, nonostante tutto l’entusiasmo del grande ritorno.

Togashi è riuscito comunque a entrare nella top five in questo momento, e insieme a My Hero Academia ha un ottimo posto nella top ten.

Chainsaw Man sta macinando record su record e attualmente è uno dei fenomeni del momento. Pensate possa mantenere questo primato per molto tempo? I numeri alla fine dipendono sempre dai capitoli, e di come essi si impostano tramite colpi di scena, pause e via discorrendo.

Fonte SN – MangaPlus