Chainsaw Man è targato da Fujimoto, un autore stravagante a cui anche Twitter ha dovuto donare determinate restrizioni.

Nelle scorse giornate infatti il social con a capo Elon Musk ha disabilitato l’account dell’artista, visto che il medesimo si camuffava e si spacciava come sua sorella minore che va in terza elementare, e come ben sapete i minorenni non possono permanere sui social media, vista la loro “tenera età”.

Tatsuki Fujimoto ha quindi avuto dei problemi con il suo account Twitter e il pubblico insieme a lui stava attendendo la risposta da parte dell’azienda per sapere se quest’ultimo sarebbe tornato a discutere con i suoi fan virtualmente.

A quanto pare la situazione si è risolta ma allo stesso tempo il mangaka ha dovuto cancellare il suo vecchio account, per crearne uno nuovo: “Ashitaka_Eva”. L’ormai cult account della “sorella” di Fujimoto è sparito ma allo stesso tempo questo nuovo entra in scena veramente alla grande.

Infatti con questo nuovo profilo Fujimoto ha mantenuto ancora la sua “identità velata” non usando il suo nome ma sempre un “nick”, e allo stesso tempo ha condiviso i suoi pensieri sulla cosa e diffuso alcuni schizzi inediti di Chainsaw Man, coronando un bellissimo ritorno sui social al suo pubblico.

Chainsaw Man: Fujimoto vince la sua battaglia contro Twitter

Come vedete i disegni sono molto interessanti e il cuore dell’anime e del manga è sempre presente anche nei piccoli schizzi, nei dettagli appena condivisi che segnano il ritorno dell’autore successivamente alla sua battaglia contro Twitter (anche se in questo caso Fujimoto aveva torto ndr).

Una vicenda simpatica se ci pensate, anche perché alla fine le nuove regole di Twitter sono molto severe e l’account “della sorella minore” non poteva essere presente sul noto social. La vicenda è stata pescata completamente da Comic Book.

Questo articolo è stato scritto anche per donarvi la notizia inerente al cambiamento di profilo dell’autore, nel caso non trovaste più l’account che seguivate in precedenza. Intanto godetevelo insieme ai nuovi sketch di Chainsaw Man, che ricordiamo attualmente è una delle serie anime più seguite del momento. MAPPA colpisce ancora!

