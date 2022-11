Chainsaw Man sta inseguendo e raggiungendo a quanto pare il successo con l’anime e anche questa volta l’autore originale del manga Fujimoto, deve affrontare un nuovo dramma su Twitter, discusso di recente dai media per via delle ultime modifiche e restrizione imposte dal nuovo proprietario Elon Musk.

Sostanzialmente non centra Musk in questo caso, data la scelta consapevole di Fujimoto di usare sul noto social network un account fittizio, ovvero Koharu Nagayama. Questo nome viene associato alla “sorella minore” del mangaka, una ragazzina minorenne che va al terzo anno di scuola elementare. La vicenda arriva da CB.

Ovviamente come ben sapete le restrizioni su Twitter sono rigide e quindi questo profilo in pratica non potrebbe esserci sui social, vista l’identità falsa scelta da Fujimoto. Proprio per questo l’autore ha avuto l’account disabilitato. Queste sono state le parole dell’editore di Chainsaw Man a proposito della vicenda:

“Mi hanno detto che l’account Koharu-chan, della sorella minore di Fujimoto è stato disabilitato per via delle restrizioni dell’età.

Come ben sapete le ragazzine di quella età non possono presenziare sul social newtwork. Il fratello maggiore Fujimoto ha già contattato Twitter per spiegare la situazione, e noi vi invitiamo ad attendere la sorella del mangaka che presto tornerà sul noto social”.

Chainsaw Man: Fujimoto e il dramma affrontato su Twitter

La situazione non è complessa ovviamente e il tutto si può risolvere tranquillamente con un messaggio alla nota azienda sotto “comando” di Elon Musk. Come ben sapete Fujimoto non è presente sui social con il suo nome originale, visto che vuole “camuffare” al meglio la sua identità, per una privacy intorno alla sua figura.

Giustamente avendo un account dove si presenta sotto il nome di sua sorella minore giustamente Twitter ha deciso di disabilitarlo, visto che persone di quella età non possono stare in quel luogo. Di certo è un incomprensione da poco e il tutto sarà sicuramente risolto per il meglio.

State seguendo l’anime di Chainsaw Man? L’ultima puntata è stato davvero spettacolare se consideriamo che siamo solamente all’inizio e le vicende più decisive e importanti devono ancora essere mostrate sul piccolo schermo. Avete letto o state leggendo anche il manga?

Fonte Comic Book – @SHIHEILIN