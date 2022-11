Dragon Ball Super: annunciato il nuovo arco narrativo del manga

Dragon Ball ha sempre intrattenuto i suoi appassionati e lo fa da tantissimi anni e anche nei prossimi mesi sarà così. Infatti oggi possiamo riportare un aggiornamento che renderà entusiasti tutti gli appassionati del mondo creato da Akira Toriyama.

Il prossimo arco narrativo del manga di Dragon Ball Super farà il suo debutto il prossimo mese a partire dal 20 dicembre. Quindi lo si può considerare come un vero e proprio regalo di natale per tutti coloro che seguono le avventure di Goku da sempre. Tuttavia non sarà incentrato sul Saiyan cresciuto sul pianeta Terra.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider DbsHype. Di seguito ne riportiamo il contenuto per poi analizzarlo:

NEWS! Dragon Ball Super Manga returns next month on December 20th!

A new arc begins! Goten & Trunks will become Super Heroes?! All eyes on the duo, expect to see a lot of Gohan & Piccolo in the Manga! Story is prequel to SUPER HERO, events that happened just before the movie! pic.twitter.com/Oomgwe6S7I

