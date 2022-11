Le serie anime sono una forma di intrattenimento molto popolare in tutto il mondo, molto spesso preferita ad altri tipi di contenuti. La serie animata in generale consiste fondamentalmente nell’adattamento di un fumetto, un manga, un romanzo o anche un videogioco stesso, in una serie anime fruibile da chiunque. Ma quali sono le serie anime Shonen con il maggior numero di personaggi?

Diventa anche una forma di promozione dell’opera originale. Sono infatti diversi gli esempi di manga che sono diventati famosi e hanno dunque riscosso molto più successo dopo la trasposizione animata. Un esempio è Spy x Family, uno dei manga più recenti che sta cavalcando l’onda del successo e dell’apprezzamento da parte del pubblico. Dopo che l’anime prodotto da Clover Works e Wit Studio ha debuttato nella primavera di quest’anno, chiunque parlava e apprezzare le vicende narrate da Tatsuya Endo.

Ma sono anche altri gli aspetti che rendono un manga interessante da analizzare e scoprire e non ci stiamo riferendo agli scontri, alle sfide o alle abilità dei personaggi. Oggi, in questa discussione l’obiettivo sarà quello di individuare le 7 serie anime Shonen con il maggior numero di personaggi.

In questo modo sarà possibile determinare se una serializzazione di lungo periodo sia più determinante, rispetto a una più breve, per sviluppare al meglio più personaggi o se ha l’effetto opposto.

Le 7 serie anime Shonen con il maggior numero di personaggi

One Piece – 1863 Naruto – 1410 Gintama – 862 Detective Conan – 760 Dragon Ball – 607 Fairy Tail – 424 My Hero Academia – 384

7) MY HERO ACADEMIA – 384

Il manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi è tra i battle shonen più amati e apprezzati del momento, e si trova nella sua fase conclusiva. La serializzazione del manga è attiva dal 2014, quindi ad oggi sono otto anni che le vicende di Midoriya sono narrate.

Sicuramente questa serializzazione longeva ha permesso al mangaka di introdurre diversi personaggi, tuttavia, come si potrà anche constatare con i manga riportati nelle posizioni più alte, ci sono manga conclusi che hanno un numero più elevato di personaggi. Dunque non è sempre vero che più lunga è la durata di un manga, maggiore sarà il numero di personaggi. Al momento My Hero Academia si trova nel suo arco finale e vedrà tutti gli Eroi affrontare i villain più temibili fino ad arrivare a contrastare One for All.

6) FAIRY TAIL – 424

Il manga di Hiro Mashima conta un numero di 424 personaggi. Fairy Tail si è concluso ormai 5 anni fa, nel 2017 e nonostante questo, il mangaka ha saputo gestire un numero alto di personaggi. La storia di Fairy Tail si concentra sulle avventure di Lucy, una giovane scappata di casa per diventare una maga, e di Natsu, un ragazzo che gira il mondo in cerca del drago Igneel insieme al suo fidato compagno, il gatto blu Happy.

I due fanno parte della gilda più famosa del loro paese: Fairy Tail. Insieme ai loro amici, il mago del ghiaccio Gray Fullbuster e la maga guerriera Elsa Scarlet formeranno il Team più forte della loro gilda e incontreranno molti maghi potentissimi, buoni e malvagi, come anche mostri e demoni.

5) DRAGON BALL – 607

La serie di Akira Toriyama è e resterà tra i manga Shonen più famosi in tutto il mondo. Il numero dei personaggi presenti sono 607 e sono così tanti perché stiamo anche considerando la serie Super, supervisionata da Toriyama stesso. Il mondo di Goku è quello che ha in certo senso ispirato tutti quelli presenti nei manga che si leggono oggi. L’elemento della lotta, del sacrificio e dell’allenamento sono fondamentali in Dragon Ball.

Attraverso questi valori e molti altri vengono descritti i Guerrieri Z, sempre pronti ad allontanare ogni minaccia dal pianeta Terra. Nonostante si tratti di un numero importante, proprio tra questi personaggi, diversi perdono importanza. Si pensi a Tenshinhan, Jaozi, Yamcha e Crilin stesso, che già a partire dalla saga di Majin Bu si rivedono sempre meno. Probabilmente questo loro epilogo è dovuto alla caratura dell’avversario, troppo potente per permettere loro di fare qualcosa.

4) DETECTIVE CONAN – 760

Il Detective più famoso del mondo è caratterizzato da ben 760 personaggi. Il manga scritto e disegnato da Gosho Aoyama, in questo caso, è in corso da ben 28 anni. Questo presenta un numero di personaggi più alto rispetto a Dragon Ball, che ha debuttato quasi 40 anni fa, quindi molto tempo prima. Tale discorso si può fare al contrario, in quanto ci sono alcuni manga che sono ancora in corso, proprio come Detective Conan, ma che hanno debuttato più tardi. Nonostante ciò presentano un numero più alto.

3) GINTAMA – 862

Gintama occupa il gradino più basso del podio con ben 862 personaggi. Scritto e disegnato da Hideaki Sorachi, è stato serializzato l’8 dicembre 2003 sulla rivista settimanale Weekly Shōnen Jump per poi concludersi il 20 giugno 2019. La storia ruota attorno a Sakata Gintoki, il suo apprendista Shimura Shinpachi, e una giovane aliena, Kagura nella città di Edo, l’attuale Tokyo, in Giappone.

Questa città viene invasa da degli alieni chiamati Amanto sin dal periodo Edo. I samurai giapponesi sono caduti, e gli Amanto hanno posto il divieto di portare le katane in pubblico. Tuttavia i tre personaggi sono dei liberi professionisti che cercano lavoro per sostenere le spese di tutti i giorni.

2) NARUTO – 1410

Veniamo ora al secondo classificato, nonché il quarto manga ad aver venduto di più nella storia dei manga. Naruto conta ben 1410 personaggi e questo conteggio ingloba anche i personaggi di Boruto, lo spin-off supervisionato da Masashi Kishimoto. Il mondo dei ninja è ricco di combattenti e Kishimoto infatti ha presentato ai lettori tantissime personalità. Alcune di queste però nel prosieguo della storia soffrono molto la grandezza dei personaggi principali fino a non vedersi quasi mai. Ad esempio, Shino, Ten Ten, Kiba e anche Rock Lee non godono di una costanza che molti appassionati avrebbero voluto per questi personaggi.

1) ONE PIECE 1863

Al primo posto, come si poteva facilmente immaginare, rientra One Piece. Il manga di Oda, in corso dal 1997 è incentrato sul mondo dei pirati e dunque può anche non sorprendere molto scoprire che al momento i personaggi sono 1863. Basti pensare che per introdurre un nuovo pirata è quasi conseguente presentare anche il suo equipaggio e quindi il numero non può che crescere. Uno dei personaggi più recenti introdotti è l’ammiraglio Ryokugyu, anche se maggiori dettagli sono stati rivelati su Vegapunk.