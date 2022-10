Tutti gli appassionati di anime sono consapevoli dell’importanza dei protagonisti principali, i quali scandiscono i ritmi e le sorti della storia principale e soprattutto influenzano gli scontri decisivi per il prosieguo del loro cammino. Ma quali sono i personaggi secondari amati dal pubblico?

Tuttavia è molto importante considerare una figura fondamentale nel loro percorso di crescita ed è legato spesso e volentieri ad altri personaggi con i quali presentano da subito un’affinità incredibile oppure una rivalità intensa che spinge l’uno a tirare il meglio dell’altro.

In molti casi i personaggi anime definibili come secondari, sono molto più apprezzati e amati dai fan rispetto a quello principale e i motivi sono diversi. In questa discussione dunque individueremo e analizzeremo i 7 personaggi anime secondari più amati di quelli principali.

I 7 personaggi anime secondari più amati di quelli principali

Satoru Gojo Roronoa Zoro L Lawliet Levi Ackermann Kyojuro Rengoku Killua Zoldryck Shoto Todoroki

7) SHOTO TODOROKI

Shoto è il personaggio secondario più amato e popolare nella serie di My Hero Academia, più del principale rivale Bakugo e del protagonista Midoriya. Mentre Midoriya potrebbe essere uno dei più forti protagonisti della serie di Horikoshi, Todoroki lo eclissa spesso durante la serie. Il loro primo incontro è uno dei momenti migliori della serie. Shoto ha un carattere freddo e distaccato, ed è abituato fin da piccolo a lottare. Infatti riesce a rimanere calmo e composto mentre combatte anche contro veri Villains.

Durante gli scontri anche se è piuttosto brutale, dimostra di volere solo sottomettere i suoi nemici senza volerli uccidere. Il suo quirk, Mezzo Ghiaccio Mezzo Fuoco lo rende tra i più affascianti della serie, dato che può gestire due elementi diversi.

6) KILLUA ZOLDRYCK

Killua in termini di popolarità è sicuramente al di sopra del suo migliore amico Gon Freecs, rendendolo dunque il personaggio più amato di Hunter X Hunter. Killua è uno dei personaggi più forti mai visti ed è più potente di Gon fino al suo potenziamento contro Pitou. La relazione fraterna di Killua con sua sorella minore Aluka è da un lato tra le più belle di Hunter x Hunter, mentre dall’altro quella disastrosa con il resto della sua famiglia lo rende tragico quanto amato.

5) KYOJURO RENGOKU

Rengoku non è il protagonista di Demon Slayer ma è uno dei pilastri che ha conquistato tanti cuori dei fan della serie più di quanto abbiano fatto altri personaggi. È un combattente incredibile, la cui padronanza del respiro del fuoco lo rende superiore a quasi ogni demone. Ma quello che rapisce subito di questo personaggio è la sua personalità.

Questa unisce lealtà ed entusiasmo con un po’ di imbarazzo. È anche un personaggio che porta a vivere tantissime emozioni: guardarlo urlare per il cibo che gli piace è esilarante, vederlo lottare contro Akaza è devastante e conoscere la sua complessa vita familiare è affascinante. Nonostante sia apparso solo durante un film e una breve stagione di anime, ha lasciato il segno nei fan.

4) LEVI ACKERMANN

Eren Jaeger è il protagonista principale de l’Attacco dei Giganti, ma non è lui il più amato della serie perché il trono spetta a Levi Ackermann. Questo ragazzo è qualcosa di incredibile, tanto da essere un umano con la forza di un gigante. Va all’inferno e torna indietro, subendo la perdita dei suoi compagni, gravi lesioni personali e un trauma legato alla sua infanzia.

Anche dopo aver perso più di una volta i suoi compagni oltre che sottoposti, Levi combatte sempre contro i Giganti, non per se stesso, per onorare loro e il loro sacrificio. Il contrasto tra il suo toccante altruismo e il suo atteggiamento burbero suscita simpatia e divertimento. Basti pensare alla sua mania per le pulizie che senza dubbio lo rendono divertente soprattutto se condivide lo stesso luogo con gli altri.

3) L LAWLIET

Uno dei principali punti di forza di Death Note risiede nella capacità di sostenere anche le persone più ripugnanti, o per lo meno divertenti da guardare sullo schermo. Light Yagami, il protagonista, è un serial killer onesto, ma molti lettori, lo trovano affascinante. Non tutti però amano Light infatti il più amato rimane L, il detective meno bello ed elegante del possessore del Death Note, ma molto più carismatico.

Le persone trovano L fantastico per una moltitudine di motivi. Per prima cosa, il suo comportamento lo distingue non solo dagli altri geni di Death Note, ma anche da altre serie anime. Sebbene intellettualmente brillante, non si prende molta cura di se stesso e la sua etica quando si tratta di risolvere i casi è nella migliore delle ipotesi discutibile. Tuttavia, non si dimostra mai in difficoltà e quando una situazione si fa più delicata o stressante per lui è motivo di eccitamento e stimolo.

2) RORONOA ZORO

Parliamo di un pirata potentissimo secondo solo a Rufy, ma che potrebbe benissimo essere capitano di una ciurma tutta sua. Quello che dimostra in battaglia è puro godimento per coloro che amano Zoro e tra i componenti dell’equipaggio di Rufy sicuramente il più amato è lui. Coraggioso, ambizioso e mai intimorito trasmette una certa sicurezza in battaglia e i fan sono consapevoli di questo. Ci sono anche lati meno seri di lui che divertono il pubblico. Ad esempio la sua scarsa capacità di orientarsi e dunque la facilità con cui si perde e l’eterna rivalità con Sanji spesso esilarante.

1) SATORU GOJO

Gojo è uno stregone di grado speciale e un insegnante alla Tokyo Jujutsu High. Senza il suo intervento, Itadori sarebbe stato probabilmente eliminato per aver ingoiato le dita di Sukuna. Il suo obiettivo è riformare il mondo della stregoneria Jujutsu. Piuttosto che eliminare semplicemente Itadori, vuole addestrarlo a usare la sua forza per sempre, attraverso, però, dei metodi non convenzionali.

Uno di questi consiste nel fargli guardare i film per aiutarlo a controllare le sue emozioni. Chiaramente da questo si capisce benissimo come questo stregone, considerato il più potente del mondo, sia in realtà anche molto scherzoso, quasi infantile e mai altezzoso. Proprio la sua forza devastante e la sua consapevolezza di questo sono due tratti talmente affascianti da renderlo il più amato tra tutti i personaggi di Jujutsu Kaisen.