Una delle caratteristiche più interessanti di molti personaggi anime è l’intelligenza. Infatti questo è un tratto distintivo che tende inevitabilmente a portare alcuni personaggi su un livello nettamente superiore rispetto a quello di altri. Chiaramente ci sono molte altre peculiarità, come la forza fisica, che nella maggior parte dei casi si accosta benissimo all’intelligenza di un personaggio. Ma l’intelletto arguto porta a soluzioni, strategie fondamentali in battaglia e non solo. Ma quali sono i 7 personaggi degli anime più intelligenti di sempre?

Nelle serie anime gli appassionati hanno potuto conoscere un numero molto elevato di personaggi e molti di questi sono rimasti impressi nelle loro menti. Quello che in questa discussione cercheremo di fare sarà individuare e analizzare i 7 personaggi anime più intelligenti di sempre.

In questa lista sono presenti i nomi dei personaggi più popolari e non segue un ordine preciso.

7) ERWIN SMITH

Parliamo del 13° Comandante dell’Armata Ricognitiva de L’Attacco dei Giganti. Lungimirante, intelligente e rispettato, Erwin era un abile Comandante molto legato alla vita dei suoi uomini, ma che non esitava a sacrificare per cambiare il destino dell’Umanità.

Si tratta di un uomo serio, calcolatore, che pensa attentamente ad ogni mossa futura anticipando gli eventi intelligentemente. È molto leale nei confronti dei suoi sottoposti e si fida dei propri compagni anche se è il primo ad accorgersi che una spia si è infiltrata nella Legione Esplorativa, tanto da portarlo a preparare un piano per la cattura.

6) SHIKAMARU NARA

Shikamaru Nara è probabilmente il personaggio più intelligente di Naruto, perché riesce a diventare un personaggio di spessore mantenendo quel modo di fare scocciato e privo di entusiasmo. Questo vale molto di più di altri personaggi di Naruto altrettanto intelligenti ma anche fortissimi in battaglia.

Dunque nonostante la sua natura pigra, Shikamaru nasconde un livello di intelligenza sbalorditivo. Lo ha dimostrato ampiamente durante la semi finale dell’esame dei Chunin, in cui ha sconfitto facendo sbattere la testa contro il muro al ninja del suono e anche contro Temari nella finale.

Utilizza un metodo da stratega puro, prestando attenzione alla posizione di tutti gli individui presenti e anche ai più piccoli dettagli che altri potrebbero trascurare. Cerca sempre di trarre il massimo del vantaggio anche contro nemici apparentemente insormontabili.

5) LELOUCH LAMPEROUGE

In questa lista non può mancare il protagonista di Code Geass, Lelouch Lamparouge, uno dei personaggi più affascinanti degli anime in generale. Lelouch vi Britannia, che ha dichiarato guerra all’Impero reale britannico da solo, è un vero genio quando si tratta di battaglie. È un grande stratega e un eccellente osservatore.

Tenendo da parte le sue emozioni, non ha mai esitato a sacrificare vite per raggiungere il suo obiettivo. Anche senza potere speciale, si rivela un avversario difficile grazie al suo quoziente intellettivo di livello 210. In ogni singolo combattimento di Code Geass, Lelouch legge sempre le tattiche dei suoi avversari in anticipo e gioca le sue mosse con precisione.

4) BULMA

Bulma è senza alcuni dubbio uno dei personaggi più intelligenti e soprattutto iconici nella storia degli anime. Da sempre presente in Dragon Ball, nonostante non sia un guerriero ha dimostrato di essere d’aiuto a Goku in tantissime occasioni. Figlia dello scienziato Dr. Brief, segue le orme di suo padre ed entra a far parte della Capsule Corp. in cui sviluppa dei dispositivi tecnologici incredibili.

Da sola riesce a creare le famosissime capsule grazie all’interno delle quali conserva auto, mezzi di trasporto e anche abitazioni. Durante la saga di Namecc è lei che costruisce una navicella capace di volare nello spazio. Inoltre riesce a replicare la navicella usata da Cell per viaggiare nel tempo.

3) CONAN EDOGAWA

In questo elenco non poteva mancare uno dei personaggi shonen più intelligenti e famosi di sempre. Il detective Conan, il cui vero nome è Shinichi Kudo, ritorna improvvisamente bambino dopo essere stato coinvolto in un caso troppo grosso con la cosiddetta Organizzazione Nera.

Nonostante Shinichi si ritrovi intrappolato nel corpo di un bambino è comunque ancora perfettamente in grado di risolvere al meglio i misteri perché ha anche esperienza di un adulto. Quello che rende famoso Detective Conan è anche il rapporto che si sviluppa con Gogo Mori, Detective incompetente e un ex-poliziotto che vive con la figlia Ran. Quando Conan svela i misteri di un caso mette momentaneamente KO Gogo e attraverso un modificatore della voce parla al posto suo descrivendo tutte le soluzioni dei casi.

2) NORMAN

Sebbene il protagonista principale di The Promised Neverland sia Emma, per molto intelligente, è messa in ombra nell’anime dai suoi compagni alla Grace Field House. Uno di questi è Norman, un prodigio della matematica il cui intelletto intimidisce non solo gli altri bambini, ma anche gli adulti.

Sebbene molti personaggi intelligenti negli anime siano descritti come egoisti, Norman combina la sua incredibile intelligenza con gentilezza e altruismo, il che rende il suo destino ancora più straziante. Norman possiede anche un pazzesco spirito di sacrificio, infatti quando viene a sapere che sarebbe stato spedito non si tira indietro per non mettere in pericolo i suoi amici. Tuttavia da solo riesce a dare vita a una rivoluzione per distruggere tutte le fattorie precedendo sempre tutti quelli che lo inseguivano.

1) SENKU ISHIGAMI

Senku Ishigami è il protagonista principale del manga Dr. Stone e inoltre dimostra il livello incredibile della sua intelligenza in una situazione apocalittica per l’umanità. Infatti il Mondo viene tramutato in pietra, e passa da uno stato tecnologico avanzato a una civiltà primitiva dove la dove la natura ha ripreso il sopravvento sulla civiltà umana.

È in questa situazione che Senku si mette immediatamente al lavoro dimostrando le sue capacità incredibili e uniche. L’amore di Senku per la scienza è contagioso e ha un carisma travolgente. Brillante e pieno di risorse, è determinante per far funzionare qualsiasi cosa nel mondo di pietra e per questo non ci sono altri personaggi più ingegnosi di Senku.