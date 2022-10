Le Bizzarre Avventure di JoJo celebra i dieci anni dell’anime

Le bizzarre avventure di JoJo celebra i 10 anni dal debutto con la serie animata! Parliamo di uno dei più famosi e soprattutto amati franchise presenti nel mondo dei manga da decenni. Basti pensare infatti che il manga, realizzato da Hirohiko Araki, ha debuttato nel 1987. Tuttavia Le Bizzarre Avventure di JoJo ha visto i suoi personaggi ricevere un’adattamento animato con la David Production alcuni anni fa.

Esattamente l’anime del manga di Araki ha debuttato il 5 ottobre 2012. Ciononostante si tratta di un evento molto importante al quale tutti gli appassionati tengono molto.

Dopotutto, JoJo ha una storia piuttosto lunga e la serie di Araki ha sempre goduto del supporto in Giappone. La David Productions ha contribuito a rendere il franchise molto popolare anche al di là del Giappone con il suo adattamento. Dopo il rilascio di Diamond Is Unbreakable intorno al 2016, i fan internazionali ne sono rimasti entusiasti.

Al giorno d’oggi, JoJo sta prosperando sia sul piccolo schermo che con il manga supervisionato sempre minuziosamente da Araki. Per quanto riguarda l’anime, David Production al momento è impegnato nella produzione dell’adattamento di Stone Ocean visibile su Netflix in esclusiva in tutto il mondo.

Hirohiko Arakai di recente ha anche rilasciato un’intervista dove ha espresso chiaramente che per lui il manga potrebbe non finire mai. Ha condiviso con le sue parole un senso di attaccamento al suo lavoro che non può che far felici tutti gli appassionati, soprattutto perché nonostante i tanti anni passati dal debutto di JoJo, gli stimoli sono ancora vivi.

La pagina Twitter ufficiale anime_jojo ha riportato un messaggio per tuti gli appassionati per celebrare i dieci anni dell’anime. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Le vicende di JoJo sono ambientate durante l’epopea del casato Joestar, in lotta contro il potente vampiro Dio Brando. Il casato deve anche affrontare le conseguenze delle sue azioni attraverso un arco temporale che oltrepassa i secoli. L’opera è ad suddivisa in otto parti, ciascuna delle quali caratterizzata da personaggi, ambientazioni e tematiche differenti.