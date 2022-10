Chainsaw Man è ormai quasi arrivato al capolinea e la trasmissione della prima puntata della sua trasposizione animata è davvero imminente, dato che mancano una manciata di giorni. L’11 ottobre infatti sarà il giorno della trasposizione anime del manga di Fujimoto, una delle più attese dell’anno.

Crunchyroll nella sua sezione delle notizie ha confermato la data precisa in cui il primo episodio sarà caricato, così da essere fin da subito pronti per la visione. Il primo episodio sarà quindi disponibile sulla piattaforma streaming a partire dal giorno 11 ottobre alle ore 18:00. Segnatevi la data e cercate di non mancare!

Chainsaw Man: quando sarà disponibile il primo episodio su Crunchyroll?

Denji è già entrato nell’ottica di tutti gli appassionati del mondo e questa volta possiamo anche ammirarlo in una nuova promo estratta dai primi episodi dell’anime targato MAPPA, uno degli studi di animazione più interessanti del momento, che attualmente hanno in mano la stagione finale di Attack on Titan. Il tutto è stato riportato da CB e come accennato condiviso dalla piattaforma streaming stessa, Crunchyroll.

L’autore ha assistito ovviamente all’anteprima mondiale in Giappone ed è rimasto entusiasta del risultato. Da quanto condiviso sembri che adori la colonna sonora dell’anime, ammettendo un vero debole per quest’ultima.

L’autore ha condiviso su Twitter il suo pensiero, tramite un profilo che non rispecchia il suo nome, anche se dietro quest’ultimo è presente lo stesso Fujimoto. Se non lo sapevate l’autore di Chainsaw Man ha un profilo diverso dal suo nome originale e si è inventato di essere uno studente delle elementari che ama Fire Punch e Chainsaw Man.

Basta già questo per far capire il tipo di persona, anche se probabilmente il tutto è stato fatto per non essere sopraffatto dall’incredibile mole di utenza che potrebbe tartassarlo sul noto social Twitter.

Fatto sta che il mangaka è orgoglioso del risultato e ha condiviso un pensiero al riguardo: “Le animazione di Chainsaw Man sono davvero buone in totale e queste ultime cambiano a ogni “ending” delle puntate. Adoro molto anche l’opening dell’anime, mi piace, il tutto mi è sembrato buono, comprese le animazioni”.

Fonte Comic Book e Crunchyroll