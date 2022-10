Kojima Productions: Elle Fanning farà parte del nuovo progetto di Kojima

Kojima Productions ha rivelato di recente che l’attrice Elle Fanning, nota per aver recitato in I am Sam, The Great e Maleficent apparirà nel nuovo progetto di gioco dello sviluppatore.

Circa il mese scorso la Kojima Productions aveva anticipato l’attrice attraverso un poster sul suo stand di merchandising al Tokyo Game Show. Il poster dello stand presentava un’immagine in ombra di una persona e la descrizione “Who Am I?” (“Chi sono io?“)

Il fondatore della Kojima Productions, Hideo Kojima, ha poi pubblicato direttamente sulla sua pagina Twitter un altro poster con la frase “Where Am I?” (“Dove sono?“) che raffigurava una persona diversa. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Kojima ha dichiarato durante una live streaming di Xbox & Bethesda Game Showcase nel mese di giugno che stava lavorando a “una partnership speciale” con Xbox Game Studios. Il progetto era legato ad un gioco completamente nuovo che, riprendendo le parole di Kojima, “nessuno ha mai sperimentato o visto prima”.

Hideo Kojima ha affermato che lui e la Kojima Productions possono finalmente realizzare questo gioco con la tecnologia cloud all’avanguardia di Microsoft e il cambiamento nella tendenza del settore.

La famosissima software house giapponese aveva confermato nell’ottobre 2020 che stava sviluppando un nuovo progetto. In merito a tale occasione stava cercando candidature per varie posizioni lavorative nel suo studio di Tokyo.

Successivamente, nel luglio 2021 Kojima e Microsoft avevano raggiunto un accordo per “elaborare i dettagli” per un nuovo gioco Xbox. Kojima aveva anticipato a gennaio che avrebbe “iniziato seriamente un nuovo lavoro e sarebbe passato al livello successivo di sperimentazione con un progetto radicale” quest’anno.

Tra i videogiochi più famosi sviluppati da Kojima non si può non menzionare la saga Metal Gear Solid, mentre il videogioco più recente è Death Stranding.

