Dragon Ball Super: quali saranno gli obiettivi di Freezer?

L’ultimo capitolo di Dragon Ball Super ha riportato in scena uno dei principali villain di sempre della serie. Freezer è tornato e dal capitolo successivo in poi i guerrieri Saiyan dovranno vedersela, ancora una volta, con un nemico di vecchia data.

Mentre l’arco di Granola il sopravvissuto si avvicinava alla fine, alcuni già sospettavano del suo ritorno. Sospetti confermati proprio nel capitolo 87 in cui Freezer compare improvvisamente e riesce ad eliminare Gas in un colpo solo.

Dopo essersi recato sul pianeta Cereal, elimina anche Elec e lo fa in modo raccapricciante. Ha rivelato di essersi continuato ad allenare fino a raggiungere un livello di potenza che lo rende uno dei combattenti più forti dell’universo. Ma abbastanza sorprendentemente, non era lì solo per eliminare Elec e il resto della sua famiglia.

Il capitolo 87 di Dragon Ball Super vede Freezer scatenare il potere della sua nuova forma in Black Frieza. In questa condizione sconfigge istantaneamente Gas, Goku e Vegeta con un solo colpo. La vera anticipazione arriva dopo aver sconfitto Goku e Vegeta.

Li lascia con la sua soddisfazione di poterli eliminare in qualsiasi momento, e pronuncia una misteriosa frase: “sono venuto qui alla ricerca di un obiettivo diverso“.

Anche se non è stato rivelato quale sia questo obiettivo, è sicuramente qualcosa da tenere d’occhio. Quindi al momento non ci sono altri dettagli sui piani di Freezer, il quale lascia in pace i due Saiyan.

Ci sarebbe da chiedersi perché in primo luogo fosse vicino al pianeta Cereal. Aveva saputo del piano di tradimento degli Heeter per tutto questo tempo, ma solo alla fine ha deciso di fare la sua mossa con l’ultimo capitolo. Il prossimo arco narrativo della serie farà il suo debutto dopo una lunga pausa, quindi ci vorrà un po’ prima di poter vedere esattamente cosa ha in serbo Freezer per Goku e Vegeta.