Dragon Ball Super: svelato il ritorno di Freezer?

Dragon Ball Super nel suo arco narrativo che sta per concludere, quello di Granola il sopravvissuto, ha coinvolto i lettori in una vicenda ricca di avvenimenti. Infatti durate lo scontro principale che ha visto Goku e Vegeta affrontare Gas, i due Saiyan hanno raggiunto entrambi un potenziale incredibile.

Quello che ha determinato però la svolta vera e propria è stato ancora una volta Goku, sbloccando una nuova forma di Ultra Istinto. Si tratta del Vero Ultra Istinto. In questo modo Goku è riuscito a sfoderare la sua potenza senza dover trattenere o sopprimere le sue emozioni.

Negli istanti finali dello scontro si è unito anche Granola e pare che ci sia bisogno della presenza di tutti questi guerrieri per affrontare quella che sembra una minaccia in arrivo piuttosto familiare.

L’aggiornamento molto interessante, arriva dalla pagina Twitter dell’insider DbsHype1, che riporteremo di seguito:

#dbspoilers

• Black Frieza attacks UE Vegeta & UI Goku, punches both in stomach, they’re down.

• Frieza also blasted off and killed Elec after killing Gas

• Frieza leaves, Granolah seems to have healed Monaito

— DBHype (@DbsHype1) August 17, 2022