Dragon Ball Super 86: Goku ha sbloccato una misteriosa abilità

Dragon Ball Super 86 di Akira Toriyama e Toyotarou è appena uscito sulla rivista ufficiale e sulla piattaforma digitale dedicata, presentando il tanto atteso culmine della battaglia con Gas, l’abilissimo Heeter la cui forza è aumentata a dismisura per via delle Sfere del Drago.

Nella prima parte del capitolo Gas distrugge a livello combattivo Goku, che come sempre riesce ad incassare anche i colpi più tremendi. Allo stesso tempo Vegeta riesce a riprendersi e i due distraggono il nemico.

Granolah prepara un contrattacco dalla potenza inaudita, che dovrebbe mettere finalmente fine a questo longevo e temibile scontro.

La parte interessante del capitolo non è questa però: infatti Goku durante lo scontro riesce ad usare una tecnica inedita e misteriosa per facilitare la strada a Granolah, dove il Saiyan riesce a creare una proiezione di se stesso in grado di attaccare il nemico.

Come spesso accade nel capitolo non abbiamo alcuna informazione al riguardo!

Questa sembra la fine di questo arco narrativo, ma alla fine del capitolo notiamo che alla fine dei conti Gas è ancora vivo e forse la strada verso la fine è ancora lunga; oppure no.

Il pubblico per eventuali aggiornamenti deve attendere il 19 agosto per l’arrivo del nuovo capitolo, l’87, che probabilmente accennerà a qualche indizio riguardo la nuova tecnica di Goku.

Il 19 agosto sarà quindi una data importante i fan di Dragon Ball, perché con l’uscita dell’ultimo capitolo del manga di Super, forse avranno nuovamente qualcosa da analizzare dopo tanto tempo, al riguardo delle mosse di Goku. Intanto il franchise ha prodotto un nuovo film che probabilmente sarà canonico alle vicende del manga.

Ricordiamo che Dragon Ball Super: Super Hero è uscito in Giappone l’11 giugno e gli spoiler il giorno stesso dell’uscita nelle sale non sono mancati, rivelando le nuove forme presenti nel film.

A tal proposito la Toei ha preso dei provvedimenti legali e per combattere questa diffusione pirata ha deciso di pubblicare dei teaser spoiler per accaparrarsi i fan nel resto del mondo.

Sebbene Goku e Vegeta appaiano comunque nel film, il lungometraggio vede al centro delle vicende Gohan e Piccolo, esplorando nuovamente il legame che i due hanno condiviso fin dall’infanzia del giovane Saiyan.