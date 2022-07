Dragon Ball: The Breakers – il titolo sarà disponibile dal 14 ottobre 2022

La sempreverde Bandai Namco Entertainment Inc. in data odierna ha annunciato che DRAGON BALL: THE BREAKERS sarà disponibile a partire dal 14 ottobre 2022 per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, e sarà compatibile anche con PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Fin da subito DRAGON BALL: THE BREAKERS è già possibile pre-ordinare il gioco per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC presso alcuni rivenditori selezionati. Il pre-ordine della versione digitale però, sarà disponibile in una data differente.

Il titolo è ambientato nell’universo di DRAGON BALL XENOVERSE, e vedrà un team di Sopravvissuti impegnato a fuggire da un Razziatore. Il Razziatore è uno dei principali villain del franchise, ovvero il temibile Freezer.

DRAGON BALL: THE BREAKERS sarà acquistabile in tre edizioni differenti:

La Standard Edition sarà disponibile solo in formato digitale e includerà solamente il gioco se la acquisterete senza pre-order. Prenotando invece questa versione, si potrà sbloccare una “Android 18 Transphere” con l’abilità “Wall Kick”, è l’accessorio “Scouter (Blue)”.

sarà disponibile solo in formato digitale e includerà solamente il gioco se la acquisterete senza pre-order. Prenotando invece questa versione, si potrà sbloccare una “Android 18 Transphere” con l’abilità “Wall Kick”, è l’accessorio “Scouter (Blue)”. La Special Edition, che sarà disponibile sia in formato digitale che retail, e includerà il gioco completo e lo Special Edition Pack, contenente un costume personalizzabile, la posa per la vittoria “Two-Handed Good” e la skin per il veicolo “Dragon (Yellow)”. Prenotando questa edizione sarà possibile sbloccare anche i contenuti “Android 18 Transphere” e l’accessorio “Scouter (Blue)”.

che sarà disponibile sia in formato digitale che retail, e includerà il gioco completo e lo Special Edition Pack, contenente un costume personalizzabile, la posa per la vittoria “Two-Handed Good” e la skin per il veicolo “Dragon (Yellow)”. Prenotando questa edizione sarà possibile sbloccare anche i contenuti “Android 18 Transphere” e l’accessorio “Scouter (Blue)”. La Limited Edition, sarà disponibile in esclusiva nel Bandai Namco Store. Oltre ai contenuti della Special Edition, la Limited Edition avrà una Steelbook, 3 adesivi del Razziatore e una figurine di Cell (Larva), nonché l’accessorio di gioco “Potara (Green)”, un bonus esclusivo a tempo del Bandai Namco Store.

Il 6 e 7 agosto si terrà anche un Closed Network Test disponibile su tutte le piattaforme. I giocatori possono registrarsi qui per avere la possibilità di parteciparvi.

Durante il CNT, sarà possibile giocare con Cell e Freezer, il villain principale del videogioco. Come Sopravvissuti sarà invece possibile utilizzare il proprio avatar oppure la skin Sopravvissuto Oolong e la skin Sopravvissuta Bulma.

Il CNT sarà giocabile nei seguenti orari:

Sabato, 6 agosto, dalle 4:00 alle 8:00

Sabato, 6 agosto, dalle 14:00 alle 18:00

Sabato, 6 agosto, dalle 20:00 alle 00:00

Domenica, 7 agosto, dalle 4:00 alle 8:00

Successivamente, sarà organizzata una sessione di Open Beta Test, di cui presto annunceremo maggiori dettagli.