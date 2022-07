Dragon Ball: ecco la famosa tecnica “copiata” da Naruto!

In Naruto la tecnica del Clone Jutsu (moltiplicazione del corpo) è una mossa che ogni ninja è costretto a imparare durante l’addestramento iniziale, proprio per questo rimane un’icona.

Alcuni fan però non sono a conoscenza che Dragon Ball ha la sua versione di questa tecnica, ancora più assurda di quella mostrata dal manga di Kishimoto.

La famosa tecnica è presente fin dal primo volume del manga e nel corso del tempo è diventata talmente famigerata da essere parodizzata quasi ovunque.

Da come ci suggerisce il nome, ovvero il Jutsu, quest’ultima conferisce all’utilizzatore il potere di creare copie di se stesso. Il chakra del ninja viene poi diviso tra le altre copie create. E ora che arriva il bello.

Dragon Ball: ecco la tecnica “copiata” da Naruto!

Nel capitolo 62 della prima serie di Dragon Ball il giovane Goku si sta scontrando contro un guerriero del Red Ribbon, il Ninja Viola Murasaki, un pericoloso combattente deciso a uccidere Goku successivamente all’infiltrazione del protagonista all’interno della base dell’organizzazione.

Per farla breve durante lo scontro il Ninja Viola usa la sua versione personale del Clone Jutsu. In men che non si dica il nostro Goku si ritrova quattro versioni del suo nemico, portandolo in una situazione di svantaggio.

Come rivela velocemente il capitolo questa tecnica di “clonazione” del Ninja Viola non era affatto una forma di ninjutsu particolare, ma era invece qualcosa di molto più blando.

Infatti il Ninja Viola Murasaki ha semplicemente sfruttato la sua famiglia per ingannare il nemico, visto che quest’ultimo fa parte di una famiglia di 5 gemelli.

In parole povere è facile intuire che si trattaste di un imbroglio e non di una vera tecnica, anche se anticipatamente a Naruto, in un certo qual modo, già Dragon Ball aveva mostrato questa tecnica diventata famosa poi con il Ninja Biondo.

Ovviamente questa tecnica non esiste ufficialmente nel mondo di Dragon Ball anche se Murasaki è andato vicino alla cosa.

Probabile che Kishimoto abbia tratto ispirazione da questa storia per il suo manga (anche se la moltiplicazione è una mossa base per i Ninja ndr).

Detto questo la vicenda è un episodio simpatico del “padre” dei battle shonen, che anche nelle piccole cose si conferma la maggiore delle ispirazioni.