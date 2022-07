Dragon Ball Super si sta avvicinando alla fine dell’arco di Granolah il Sopravvissuto, e le prime anticipazioni riguardanti il nuovo capitolo, rivelano alcuni dettagli sulla nuova forma di Gas.

Lo scontro ha raggiunto un nuovo “livello” dopo che l’Ultra Ego Vegeta ha fatto del suo meglio contro il potentissimo Heeter, rivelandosi insufficiente ai fini della battaglia.

La situazione, come spesso accade, ha permesso a Goku di raggiungere un nuovo livello dell’Ultra Istinto, che per un breve lasso di tempo è riuscito a superare la potenza combattiva di Gas.

Nonostante l’Heeter va in difficoltà quest’ultimo sblocca una nuova forma in contrapposizione a quella di Goku, rivelandosi ancora più pericoloso e combattivo di prima.

Per la prima volta in tutta la saga il villain si è trovato in difficoltà contro i Saiyan, visto e considerato che ha dovuto ricorrere ad un asso nella manica davvero rilevante.

Verso la fine del capitolo precedente l’Heeter si è messo nuovamente in mostra contro i protagonisti, facendo intendere che ha dato la vita per raggiungere un nuovo livello di forza.

Dragon Ball Super 86: gli spoiler mostrano la forma più potente di Gas!

La bozza e gli spoiler condivisi per il capitolo 86 di Dragon Ball Super mostrano la nuova forma fisica di Gas, che si esula da tutta la massa muscolare presente in precedenza rivelandosi con una mutazione più inquietante e snella.

L’abuso verbale di Elec nello scorso capitolo sembra essere la causa scatenante di questa nuova trasformazione che a quanto pare risucchia tutta l’energia del suo possessore ponendosi come una sorta di “timer”.

Il temibile villain più continua a bruciare le cellule del suo corpo per aumentare di potenza più supera il precedente aumento di forza di Goku, ponendo il protagonista in netta difficoltà.

Ovviamente la speranza è sempre viva, dato che nonostante Vegeta sia fuori combattimento può comunque riprendersi e dare una mano al suo amico, portando così allo stremo Gas.

Infatti le sue ultime trasformazioni sono sempre e comunque state frutto del suo sacrificio nel diventare il più forte dell’Universo, e ancora una volta per vincere, Gas, ha messo in “palio” la sua stessa vita.