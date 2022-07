Dragon Ball Super: SPOILER CAPITOLI PRECEDENTI!

Dragon Ball Super è tornato a far parlare di sé! Oggi il manga ha finalmente nel suo pattern gli spoiler per il nuovo capitolo della storia, che aveva lasciato i lettori con l’amaro in bocca per via del finale dello scorso capitolo, che aveva visto un nuovo “risveglio” per il nostro Goku.

Non manca moltissimo per l’uscita del capitolo 86, ma come sempre Shonen Jump condivide ufficialmente qualche immagine spoiler ufficiale, per creare aspettative al pubblico in trepidanza di leggere il proseguo della storia.

Lo scorso capitolo si è fermato con il nuovo risveglio del nostro Goku, dove quest’ultimo ha sfruttato la potenza di Vegeta, che ha tenuto degnamente testa a Gas, per riposarsi e ottenere il massimo della forza anche se solo per un ridotto lasso di tempo.

Il nuovo capitolo si è infino chiuso con una ulteriore minaccia per il nostro protagonista, dato che Gas a quanto pare ha ottenuto una forma e una forza maggiore di quella attuale.

Dragon Ball Super 86: arrivano i primi spoiler ufficiali di un capitolo decisivo!

#dbspoilers The roughs are out for DBS ch.86, “Full-Power Battle”. Gas uses his telekinesis to strangle Goku, and threatens to twist his head off, but Goku teleports to safety and counterattacks. pic.twitter.com/tA7Kynjr6x — Todd Blankenship (@Herms98) July 14, 2022

Da come potete ammirare dalle bozze condivise, Gas ha liberato il suo KI in maniera molto pericolosa, rispondendo al potenziamento del guerriero Saiyan.

Il villain cerca anche di strangolare Goku, sempre da come si vede dalla vignetta condivisa, mostrando quindi segni di rivalsa e vendetta contro il suo nemico che gli sta dando filo da torcere.

Il Saiyan si libera dalla presa e risponde con un contrattacco efficace. Il nemico dice di sentirsi vivo in questa nuova forma, anche se quest’ultima ha anch’essa dei limiti come la forma attuale del protagonista, forse anche peggio.

A quanto pare il Guerriero Z ha ancora molta strada da fare prima di sconfiggere Gas dato che quest’ultimo ha mostrato l’ennesimo Power-Up.

Granolah e Vegeta potrebbe dare una mano a Goku ma a quanto pare, ormai, Granolah non è più al livello di Gas e Vegeta è ormai stremato dopo una sanguinosa lotta che lo ha condotto a svenire e rimanere senza forza, oltre che con ossa e organi danneggiati.

Cosa ne pensate di questa serie di Dragon Ball finora in corso? Pensate che sia giunto il momento per il manga di andare avanti?