Tokyo revengers: il mangaka saluta i fan con un messaggio

Tokyo Revengers, dopo più di cinque anni di serializzazione è giunto ufficialmente al termine. L’ultimo capitolo del manga è stato pubblicato e il finale ha scatenato un diverse opinioni contrastanti trai gli appassionati. Per in merito a questo, Ken Wakui ha rilasciato un messaggio con il quale vuole anche salutare tutti i fan.

Su Twitter, Wakui ha pubblicato una nota in cui parlava del capitolo finale di Tokyo Revengers. Il messaggio include uno schizzo speciale che include Mikey, Takemichi e altri. E, naturalmente, la nota di Wakui ringrazia i fan per il loro supporto nei confronti del manga dall’inizio alla fine.

Ken Wakui si rivolge dunque ai fan dicendo che sono passati cinque anni e mezzo dall’inizio della serie. Gli ultimi capitoli li ha disegnati con le lacrime agli occhi e ha anche riso durante le scene comiche. Conclude ringraziando nuovamente tutti i lettori che si sono divertiti molto con lui in tutti questi anni e i membri di Manji.

Il capitolo 278 di Tokyo Revengers, come finale della serie, ha suscitato moltissime reazioni tra gli appassionati. Il loro interesse è quasi cambiato subito dopo la pubblicazione del penultimo capitolo della serie.

È stato lì che un colpo di scena, attraverso il viaggio nel tempo, ha sorpreso i lettori. Molti hanno addirittura rivalutato tutta la serie. Dopotutto, Tokyo Revengers ha accumulato una posta in gioco alta per il suo atto finale.

E le pagine del capitolo 277 mostrano Mikey e Takemichi tornare indietro nel tempo.

In questa occasione i due scelgono di rivivere la vita e sciogliere la banda di Manji dopo una sorta di speedrun. Quindi, ovviamente, quella rivelazione ha preso alla sprovvista i fan.

Ora, il capitolo 278 sta concludendo la svolta di Tokyo Revengers, ma i fan sono scontenti del finale in quanto rende banale quanto costruito in questi anni. Infatti tornando indietro nel tempo riescono a salvare Hinata Tachibana.

Chiaramente non si tratta di una reazione di massa, in quanto ci sono alcuni che sono felici e soddisfatti di questo epilogo. Ma altri lettori sono arrivati ​​al punto da considerare il finale di Tokyo Revengers come tra i peggiori recenti della recente storia.

