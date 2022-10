Tokyo Revengers: il manga si avvia verso la conclusione

Tokyo Revengers, uno dei manga maggiormente venduti e di successo in Giappone sta per avviarsi verso la conclusione.

Il 46° numero di quest’anno del Weekly Shōnen Magazine di Kodansha ha rivelato nella giornata odierna che il manga Tokyo Revengers di Ken Wakui è diretto verso il punto culminante del suo arco narrativo finale con il suo prossimo capitolo. Quest’ultimo è previsto nel prossimo numero della rivista il 19 ottobre. Il manga è entrato nel suo arco finale nel giugno 2021. In Italia il manga è edito da Edizioni BD – J-Pop dal 2021.

L’arco finale dei Tokyo Revengers è il settimo e ultimo arco narrativo. È diviso in due sotto archi, quelli dell’Arco delle Tre Divinità e dell’Arco Kanto Manji.

Wakui ha lanciato il manga Tokyo Revengers su Weekly Shōnen Magazine nel marzo 2017. Kodansha ha pubblicato il 29° volume del manga compilato il 17 agosto e pubblicherà il 30° volume il 17 novembre. Le vicende del manga sono incentrate sul protagonista principale Takemichi Hanagaki, un ragazzo di ventisei anni che vive un trauma per la morte di Hinata Tachibana. Questa ragazza non era solo sua grande amica, ma era anche il suo primo vero amore. Infatti Takemichi decide di non intraprende nella sua vita nessun’altra relazione amorosa.

Non vive nemmeno una vita molto felice in quanto alloggia in uno stabile malmesso e svolge un lavoro che non sopporta. Un giorno però qualcosa cambierà radicalmente. Infatti viene spinto contro un treno in corsa e invece di morire, torna indietro nel tempo prima della morte di Hinata. Lo scopo dell’esistenza di Takemichi diventa così proteggere Hinata, pur sapendo che ciò risulterà particolarmente difficile.

Scopre anche la causa della morte della ragazza: una rappresaglia di alcuni giovani criminali ha causato la morte di Hinata, e l’unico modo per impedire il fatto è diventare più “potente” di loro.

Di recente abbiamo riportato un aggiornamento secondo il quale la prima stagione animata di Tokyo Revengers sarà disponibile su Crunchyroll doppiato in italiano il 17 ottobre.

Fonte – Anime News Network