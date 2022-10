Naruto il 10 ottobre ha compiuto gli anni e non stiamo parlando dell’autore, ma del personaggio stesso. Infatti se ben ricordate il 10 ottobre è il compleanno di Naruto e il pubblico su Twtter ha deciso di onorare le gesta del Ninja a modo loro. Comic Book ha raccolto tutti i Tweet.

Il pubblico è entusiasta di questo personaggio e ovviamene non si è di certo fatto sfuggire di augurare a Naruto un ventitreesimo compleanno colmo di lode e ricordi indelebili, visto che il personaggio ha cresciuto tante generazioni e attualmente ne sta crescendo altre, specie per via di suo figlio Boruto. In calce alcuni Tweet in questione:

Since it's Naruto's birthday today I want to remind everyone of this scene because I just watched it and I want everyone to cry with me😊 pic.twitter.com/0hmrFOWTjH — mariaa (@memendokuse) October 9, 2022

Naruto, ecco il tributo e gli auguri del pubblico per il compleanno del celebre Ninja!

Naruto è una serie fatta di alti e bassi e spesso è anche colma di momenti commoventi, su questo non esistono dubbi. In una nuova intervista svolta da Crunchyroll in merito ai 20 anni dell’anime tratto dal manga di Kishimoto, è stato “posto in analisi” il doppiatore americano di Naruto Maile Flanagan, che ha parlato del momento più commovente per lui all’interno della trasposizione animata.

Happy birthday to the most iconic anime character Naruto Uzumaki #うずまきナルト誕生祭2022 pic.twitter.com/gHOSjfcQXR — 𝓷𝓪𝓷𝓲 𝓽𝓱𝓮 𝓯𝓾𝓬𝓴🗿 (@GODAIMEQUEEN) October 9, 2022

Happy birthday to the best protagonist ever, Naruto Uzumaki🍥 pic.twitter.com/xGzt9wmhlr — Miury 🦊 (@Miu_ryy) October 10, 2022

“L’ho detto spesso e ancora oggi rimane il momento più commovente per me di tutto l’anime: quando Naruto incontra i suoi genitori. Avevo da poco perso mia mamma e questa scena fu registrata poco dopo. Il momento in cui il Ninja parla con sua madre è davvero toccante, crudo, reale”.

L’attore e doppiatore ha anche discusso dei suoi momenti preferiti della storia, ovvero quello che spesso si ritrova a rivedere quando sente nostalgia o semplicemente per lavoro:

“Ovviamente riguardo spesso il combattimento contro Sasuke. Gli Esami Chunin invece hanno un posto nel mio cuore, dato che è l’inizio di tutto. Successivamente riguardo anche lo scontro con Gaara, davvero spettacolare su quel fronte. Inoltre Liam O’Brien ha donato al personaggio un carisma incredibile. L’arco di Pain è anche uno di quelli che riguardo spesso”.

Naruto è uno dei manga shonen più influenti di sempre. Figlio di One Piece e Dragon Ball il manga di Kishimoto ha cresciuto tantissime generazioni e ora con il sequel della storia Boruto, sembra abbia ancora altro da raccontare.

Fonte Twitter – Comic Book