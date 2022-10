Naruto, il doppiatore del “Ninja” rivela uno dei suoi momenti più commoventi

Naruto è una serie fatta di alti e bassi e spesso è anche colma di momenti commoventi, su questo non esistono dubbi. In una nuova intervista svolta da Crunchyroll in merito ai 20 anni dell’anime tratto dal manga di Kishimoto, è stato “posto in analisi” il doppiatore americano di Naruto Maile Flanagan, che ha parlato del momento più commovente per lui all’interno della trasposizione animata.

“L’ho detto spesso e ancora oggi rimane il momento più commovente per me di tutto l’anime: quando Naruto incontra i suoi genitori. Avevo da poco perso mia mamma e questa scena fu registrata poco dopo. Il momento in cui il Ninja parla con sua madre è davvero toccante, crudo, reale”.

L’attore e doppiatore ha anche discusso dei suoi momenti preferiti della storia, ovvero quello che spesso si ritrova a rivedere quando sente nostalgia o semplicemente per lavoro:

“Ovviamente riguardo spesso il combattimento contro Sasuke. Gli Esami Chunin invece hanno un posto nel mio cuore, dato che è l’inizio di tutto. Successivamente riguardo anche lo scontro con Gaara, davvero spettacolare su quel fronte. Inoltre Liam O’Brien ha donato al personaggio un carisma incredibile. L’arco di Pain è anche uno di quelli che riguardo spesso”. Tutto è stato riportato tramite CB.

Naruto è uno dei manga shonen più influenti di sempre. Figlio di One Piece e Dragon Ball il manga di Kishimoto ha cresciuto tantissime generazioni e ora con il sequel della storia Boruto, sembra abbia ancora altro da raccontare.

Nonostante l fandom intorno al protagonista sia alto Sasuke rimane a oggi uno dei preferiti dagli appassionati, per via della sua scrittura sfaccettata e complessa che per molto tempo ha occupato la narrazione del manga principale; l’eterno amico/nemico di Naruto è un simbolo moderno degli shonen.

A tal proposito il personaggio avrà un manga a lui dedicato e sarà tratto dalla light novel intitolata appunto, Sasuke Retsuden. La storia si posizionerà tra Shippuden e gli eventi successivi alla prossima generazione di ninja.

Sasuke Retsuden: The Uchiha Descendants and the Heavenly Stardust è stato pubblicato per la prima volta nel 2019 come romanzo dallo scrittore Jun Esaka, per portare una nuova chiave di lettura a uno dei personaggi più apprezzati della storia. Come accennato è stato scritto per narrare gli eventi successivi alla fine del manga principale.

Fonte Comic Book