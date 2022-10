Naruto ha compiuto 20 anni e di acqua sotto i ponti ne è passata, anche se le radici create da Kishimoto si sono affermate più che mai, raggiungendo un traguardo molto importante.

Trasmesso su TV Tokyo 20 anni fa appunto, successivamente a un successo incredibile su Jump, Naruto ancora oggi è un caposaldo e lo Studio Pierrot (ovvero quello che ha lavorato sull’anime ndr) ha deciso di festeggiare il traguardo con un video commemorativo, intitolato Road of Naruto, pubblicato sul loro canale ufficiale.

Come potete immaginare il video dura quasi 10 minuti e mostra e raccoglie le scene più iconiche di Naruto e Naruto Shippuden, che questa volta hanno un tocco diverso rispetto alla prima trasmissione. In pratica è stata proprio una sorta di rivisitazione del tutto, con quasi tutto il team originale.

Yoshifumi Sasahara ha diretto il video, Masaharu Takahara si è occupato degli storyboard e Tetsuya Nishio ha supervisionato questo nuovo ciclo di animazioni, che porta con se anche le note e leggendarie voci di Naruto e Sasuke.

Inoltre Masashi Kishimoto ha anche condiviso una nuova illustrazione dedicata a Naruto in occasione appunto dei 20 anni, insieme al video celebrativo. Trovate tutto in calce e noi abbiamo riportato tutto tramite CB e il canale ufficiale di Pierrot:

The story of #NARUTO and other young Shinobi with hearts of gold has changed the world and touched the hearts of millions in the last 20 years. 🍥 pic.twitter.com/1nxSBGpKr4 — VIZ (@VIZMedia) October 2, 2022

Naruto è uno dei manga shonen più influenti di sempre. Figlio di One Piece e Dragon Ball il manga di Kishimoto ha cresciuto tantissime generazioni e ora con il sequel della storia Boruto, sembra abbia ancora altro da raccontare.

Nonostante l fandom intorno al protagonista sia alto Sasuke rimane a oggi uno dei preferiti dagli appassionati, per via della sua scrittura sfaccettata e complessa che per molto tempo ha occupato la narrazione del manga principale; l’eterno amico/nemico di Naruto è un simbolo moderno degli shonen.

A tal proposito il personaggio avrà un manga a lui dedicato e sarà tratto dalla light novel intitolata appunto, Sasuke Retsuden. La storia si posizionerà tra Shippuden e gli eventi successivi alla prossima generazione di ninja.

Sasuke Retsuden: The Uchiha Descendants and the Heavenly Stardust è stato pubblicato per la prima volta nel 2019 come romanzo dallo scrittore Jun Esaka, per portare una nuova chiave di lettura a uno dei personaggi più apprezzati della storia. Come accennato è stato scritto per narrare gli eventi successivi alla fine del manga principale.

