5 motivi per leggere Chainsaw Man

Il manga di Chainsaw Man è una mina vagante, è imprevedibile e si discosta almeno un minimo da tutto il materiale mostrato fino a ora a livello anime, parlando di quello commerciale ovviamente.

Chainsaw Man ha acquisito nel corso del tempo un fandom molto importante e i motivi li andremo a elencare in questo articolo, o almeno cercheremo di analizzarli al meglio. 5 motivi per leggere Chainsaw Man si pone come obiettivo quello d’indirizzare alla lettura del manga tramite alcuni pregi, rendendo il tutto più utile in vista dell’anime.

La storia di Fujimoto è molto semplice alla base ma allo stesso tempo ha alcune trovate davvero geniali, rendendo così situazioni e personaggi davvero unici, proponendo anche una storia abbastanza singolare in questo mercato ormai saturo che “caccia fuori la testa dal sacco” poche volte: e Chainsaw Man è una di quelle volte.

5 motivi per leggere Chainsaw Man sta per partire e noi speriamo di darvi un’occasione che vi possa donare la voglia d’iniziare con la lettura di questo bellissimo e contorto manga, pubblicato da Planet Manga in una bellissima edizione.

5 motivi per leggere Chainsaw Man

Scontri spettacolari in tavole splatter da manuale Storia imprevedibile Personaggi carismatici e caratteristici Lo stile di Fujimoto Il design dei “Diavoli”

5. Il design dei “Diavoli”

Senza ombra di dubbio uno dei punti di forza di Chainsaw Man è sicuramente il design dei Diavoli, misti al loro carisma e alla loro caratterizzazione molto interessante che fa scorrere le pagine in maniera celere e interessante.

Essendo il fulcro centrale della storia, quindi i villain con cui Denji deve scontrarsi, ovviamente Fujimoto ha dato il giusto peso e l’equilibrio corretto a ogni personaggio, rendendolo un vero punto di forza del manga, un tripudio sotto tutti i fronti; aggiungiamo anche che alcuni farebbero rabbrividire anche Go Nagai.

4. Lo stile di Fujimoto

Lo stile di Fujimoto, in generale. Partendo ovviamente dal suo stile di disegno riguardante volti, espressioni, combattimenti ecc, il suo modo di raccontare una storia, scrivendo dialoghi efficaci, brevi e a effetto fanno il punto di forza della lettura, che scorre sempre leggera e non appesantisce mai il lettore.

Questa è una caratteristica che un manga shonen dovrebbe avere, data l’influenza della leggerezza su una storia del genere, che altrimenti, se impostata al contrario potrebbe risultare sicuramente pesante per un certo target di lettori.

I layout delle tavole la fanno da padrone e gestiscono il tutto al meglio, comprese anche le “scene mute”.

3. Protagonisti carismatici e ben caratterizzati – 5 motivi per leggere Chainsaw Man

Spesso quando si lavora a questo genere di storie, ci si concentra troppo sul protagonista tralasciando il resto: beh, questo non è il caso.

Per ottenere un pattern completo e “vincente” ogni autore dovrebbe sì concentrarsi sul protagonista della vicenda, ma deve anche dar spazio a tutto il resto, caratterizzando anche le figure che lo circondano.

Anche questo Fujimoto riesce a farlo e spesso durante la lettura ci troviamo ad apprezzare sia i secondari che i terziari e via discorrendo, riuscendo così a entrare in un mondo complesso costruito su solide basi.

2. Storia imprevedibile

Nonostante non sia una rivoluzione come già accennato, la storia riesce comunque a sorprendere e mettere il lettore fin da subito in una situazione diversa dal solito, visto che Denji e Pochita vivono una situazione di disagio che sembra essere “tranquilla” intanto che il mondo fuori esplode.

Le vicende si capovolgono spesso e il personaggi disegnano una tela ampia, imprevedibile appunto, fatta di dialoghi semplici ma profondi e combattimenti al cardiopalma.

Le basi della storia sono ottime e come stiamo avendo già modo di vedere le vicende hanno spesso ottimi sviluppi, anche considerando gli ultimi volumi del manga già pubblicati in Italia.

1. Scontri spettacolari in tavole splatter da manuale – 5 motivi per leggere Chainsaw Man

Parliamoci chiaro: quello che tiene incollati maggiormente è sicuramente la forma ambigua di Denji, che letteralmente si trasforma nell’uomo motosega. Questo design e la trasformazione attirano il pubblico anche se non hanno letto il manga, data la sua possanza.

Una meravigliosa costruzione del personaggio principale porta ovviamente anche a scontri spettacolari, vista la sua abilità nel mutarsi in un ragazzo possedente 3 motoseghe: una in fronte e due in entrambe le braccia. Il layout e le “gabbie” di Fujimoto sono da manuale e questo aiuta anche la “comprensione” delle battaglie.

Gli scontri con i “Diavoli” rasentano lo spettacolare, la meraviglia e appunto questo è un punto di forza del manga, nonché il miglior motivo per iniziare la lettura. Non ve ne pentirete.