L’autore di Chainsaw Man disegna Nobara di Jujutsu Kaisen!

Chainsaw Man è uno dei manga più discussi degli ultimi tempi e insieme a Jujutsu Kaisen e Demon Slayer è una delle nuove storie più apprezzate dal pubblico, nonché una delle più particolari.

Ebbene sì, il manga di Fujimoto nonostante abbia delle impostazioni da shonen classico cerca di creare un volto unico, che si rispecchia e cerca di animare il mondo e i personaggi con cui interagisce il protagonista Denji, un ragazzo fatto a pezzi dalla vita e soffocato dai debiti.

L’autore è un appassionato di altre storie come tutti i suoi fan e qualche tempo fa aveva professato il suo amore verso Nobara di Jujutsu Kaisen, dichiarandola come una dei suoi personaggi preferiti della storia.

A tal proposito proprio su Twitter l’autore con il suo profilo “inventato” ha condiviso un’illustrazione proprio su questo personaggio in bianco e nero, e grazie all’utilizzo dei classici retini per i mangaka, il risultato è stato davvero eccezionale.

L’art mostra Nobara in una posa da combattimento e conferma la sua ferocia quando si tratta di cacciare i demoni, una delle sue specialità all’interno della squadra.

Al momento è uno dei simboli del manga nonché uno dei personaggi più apprezzati in generale dal pubblico, non solo dall’artista Fujimoto di Chainsaw Man.

In calce vi lasciamo questa bellissima illustrazione pubblicata dal profilo Twitter ufficiale dello stesso Fujimoto, che noi abbiamo riportato tramite CB:

Come vedete l’impegno “lavorativo” è stato messo all’opera e Nobara viene mostrata in tutta la sua essenza: combattiva, testarda, dolce, coraggiosa è l’eroina shonen più in voga al momento, insieme ai tanti altri personaggi che popolano il mondo di Jujustu Kaisen.

Per Chainsaw Man invece, vi ricordiamo che il manga ha cominciato con la seconda parte della storia intanto che l’anime è in procinto di uscire; il 10 ottobre è vicino e le Premiere sono davvero entusiaste. Nelle scorse giornate infatti anche lo stesso Fujimoto ha espresso il suo parere a proposito, elogiando anche la musica.

“Le animazione di Chainsaw Man sono davvero buone in totale e queste ultime cambiano a ogni “ending” delle puntate. Adoro molto anche l’opening dell’anime, mi piace, il tutto mi è sembrato buono, comprese le animazioni”.

Fonte CB – Twitter