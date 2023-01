One Piece: Eiichiro Oda rivela interessanti informazioni sulle taglie

One Piece nel corso degli anni ha introdotto tanti importanti personaggi e per distinguere la pericolosità di un pirata rispetto a un altro, Oda ha utilizzato il sistema delle taglie. Quando un personaggio diventa abbastanza importante, finisce per ottenere una taglia sulla tua testa. Infatti tutti i componenti della ciurma di Rufy hanno ha raggiunto taglie che ammontano a centinaia di milioni di berry.

Chiaramente i Cappelli di Paglia non sono gli unici con taglie elevate. Con questo articolo vogliamo riportare che Eiichiro Oda ha fatto luce su ulteriori dettagli relativi alle taglie più importanti.

Dopo l’arco di Wano, Rufy e gli altri hanno sicuramente catturato maggiormente l’attenzione della Marina e del Governo Mondiale. Di fatto, come chiara conseguenza, all’inizio dell’arco finale di One Piece, i Cappelli di Paglia hanno suscitato ancora più tumulti, imbattendosi nel leggendario scienziato noto come Dr. Vegapunk.

Questo personaggio ha fatto luce su misteri pericolosi, come ad esempio l’origine i Frutti del Diavolo e come ha sia riuscito a duplicarli. Al momento la Marina è determinata a porre fine alla vita di Vegapunk, ma questo ha trovato in Rufy e nei suoi compagni gli alleati perfetti per respingere il CP0 con Rob Lucci a capo dell’organizzazione.

In una recente sessione di domande e risposte sulle pagine di Shonen Jump, Oda ha regolarmente preso parte come ha sempre fatto nel corso della sua carriera. La domanda relativa all’aggiornamento che stiamo riportando era legata al fatto se alcuni pirati ottengono taglie più alte in base a per chi lavorano. Oda ha risposto positivamente. Aggiunge anche che dopo quello che è successo a Dressrosa, i Cappelli di Paglia e gli altri gladiatori hanno subito un aumento di 50 milioni come regola generale.

Inoltre i capitani, spesso, ottengono un aumento ulteriore rispetto ai singoli membri. Quindi in realtà è piuttosto difficile constatare se la misura della forza di un pirata sia pari alla taglia messa sulla sua testa.

L’attuale taglia di Rufy è di 3.000.000.000 di Berry. Nonostante sia un Imperatore e la sua taglia sia altissima, ci sono ancora altre taglie più alte. Come quella di Barbabianca e Gol D. Roger. Sarà interessante vedere se Rufy diventerà il Re dei Pirati e se riuscirà ad ottenere la taglia più alta di tutti i Pirati mai esistiti.

