Jojo Lands è la nona parte della longeva saga di Hiroiko Araki, che negli ultimi dieci anni ha avuto un successo incredibile come mangaka e artista in generale, grazie anche alla trasposizione anime della sua singolare storia dedicata a varie dinastie e grandi combattimenti a suon di Stand.

In occasione di questo nuovo anno il celebre autore ha voluto in un certo qual modo aggiornare i fan sul suo nuovo progetto, pubblicando online una bellissima illustrazione dedicata a JoJo Lands appunto, la sua nuova storia al momento avvolta totalmente nel mistero, data l’assenza d’informazioni succose e precise al riguardo.

Al momento sappiamo solamente l’inizio della serializzazione confermata per il 17 febbraio e il protagonista della storia che dovrebbe essere un discendente di Joseph Joestar, la figura centrale della seconda storica serie del franchise.

Anche qui nome e Stand non sono stati assolutamente rivelati, il tutto è ancora segreto e forse lo rimarrà fino a febbraio. Sappiamo però che il personaggio vive nell’universo di JoJolion, che proprio come Steel Ball Run è ambientato in un universo completamente nuovo, alternativo.

JoJo Lands: Araki aggiorna i fan sulla parte 9 del manga

Come accennato in calce è presente un’illustrazione molto interessante dedicata a questa nuova parte, e a quanto pare dovrebbe rappresentare uno dei personaggi presenti nella storia.

Al centro della colorata e bizzarra illustrazione colorata troviamo un coniglio, rappresentante potenzialmente una figura importante per la prossima “tranche” della vicenda iniziata ormai negli anni ottanta con la prima serie “Phantom Blood”.

Grazie a Comic Book e il Twitter ufficiale di Araki vediamo questa strana e singolare illustrazione dedicata a JoJo Lands:

謹賀新年 荒木飛呂彦先生からの年賀状をお届けします 2023年もよろしくお願いいたします pic.twitter.com/t3sVViQT6l — ジョジョの奇妙な冒険 公式 (@araki_jojo) December 31, 2022

Come anticipato questa nona parte sarà serializzata a partire dal 17 febbraio, e intanto anche se avvolta nel mistero probabilmente prima di quella data la produzione potrebbe rivelare qualcosa sulla trama, anche se l’ipotesi è poco credibile, specie se consideriamo la mentalità di Araki.

Intanto Stone Ocean ha appena concluso la sua corsa su Netflix, in attesa di prossimi annunci dedicata alla trasposizione animata della parte sette del manga, ovvero Steel Ball Run. Quest’ultima segue dei personaggi completamente nuovi rispetto a quelli conosciuti fino a ora, vista la realtà alternativa in cui è ambientato.

Fonte Comic Book – Twitter