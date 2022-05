Questa storia parla di due giovani, di una misteriosa maschera di pietra e delle avventure che il destino ha in serbo per loro.

Con Phantom Blood iniziava così la longeva avventura di JoJo’s Bizarre Adventure, un manga leggendario che oggi si appresta a regalare tante emozioni per l’uscita della nuova serie.

Jojo Lands sarà la nona parte del franchise, e al di fuori del fatto che Hirohiko Araki ha confermato che tornerà a scrivere e ad occuparsi della storia del manga, i fan di JoJo’s Bizarre Adventure non sanno molto al riguardo della nuova storia.

Queste saranno delle ipotesi e delle congetture al riguardo, anche se ci sono alcuni accenni da JoJolion che potrebbero aprire la strada a potenziali svolgimenti, insieme al fatto che quest’ultima è potenzialmente collegata a molte linee narrative delle serie precedenti.

I lettori del manga sanno bene che con Stone Ocean è stata l’ultima volta che abbiamo avuto modo di vedere la timeline originale della saga, dato che con le storie di Steelball Run e JoJolion abbiamo avuto una realtà alternativa in cui gli Stand erano ancora presenti, anche se i Joestar e i personaggi di cui siamo a conoscenza potrebbero essere molto diversi da quelli precedenti.

In JoJolion per esempio, i capitoli finali introducono Joseph Joestar, anche se una versione molto diversa da quella che è stata introdotta in Battle Tendency, mentre Steelball Run come un Joestar diverso dal solito.

La saga di JoJo’s Bizarre Adventure è stato raccontata nel corso di decenni, approdando negli anni ottanta per proseguire fino ai giorni nostri, con l’ultima serie ancora in cantiere.

JOJO LANDS sarà uno spin-off che molto probabilmente navigherà nell’universo di Steelball Run, ma anche qui conferme definitive non ne abbiamo.

Considerando queste poche e grame informazioni, impostare questo prossimo capitolo può condurre ad aprire nuovi archi narrativi, che ovviamente non dovrebbero intaccare quelli visti in precedenza, specie se JOJO LANDS potrebbe essere la parte conclusiva della storia, tale congettura potrebbe incasinare tutto.

È con queste ipotesi che potrebbero sancire l’arco finale conclusivo, speriamo che l’autore non faccia come il videogioco JoJo’s Bizarre Adventure: Eyes of Heaven, dove sono riuniti tutti gli eroi e i cattivi dei capitoli passati della serie.

Questo non significa che JoJo Lands possa riunire tutte le Joestar dell’ intero universo, ma difficilmente potremmo pensare a un modo migliore per concludere la serie, ed anche se il finale conterrà un roster vario, confidiamo nel sensei che da più di 30 anni a questa parte non delude quasi mai le aspettative.