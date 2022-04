JoJo: Stone Ocean: annunciata la data di uscita della parte 2

Molti fan dei Joestars sono rimasti delusi dall’annuncio che la seconda parte de Le bizzarre avventure di JoJo: Stone Ocean sarebbe arrivata nell’autunno di quest’anno.

Significava che sarebbe passato quasi un anno tra le diverse sezioni della sesta parte dell’adattamento anime.

Ora, tuttavia, sembra che sia arrivata una data di uscita che alcuni potrebbero vedere come una buona notizia. Infatti definisce quanto tempo i fan dovranno ancora aspettare per tornare a seguire l’avventura di Jolyne Kujo.

L’ultima volta che abbiamo lasciato Jolyne, è stata quasi uccisa nella sua battaglia contro il prete noto come Pucci. Parliamo dell’attuale principale antagonista della serie che ospita Whitesnake. Questo ha la capacità di rubare sia i poteri che i ricordi dello Stand.

Fortunatamente Cujoh viene salvata grazie alle abilità selvagge di Weather Report e al suo Stand con lo stesso nome. Il suo potere legato al tempo gli ha anche dato l’incredibile capacità di scatenare un diluvio di rane velenose dal cielo.

La seconda parte dell’adattamento dell’anime destinata a scatenare ancora più follia nel mondo. In questo modo la presunta data di uscita porterebbe i fan a non aspettare tantissimo.

Per quanto riguarda la data di uscita, l’insider SugoiLITE ha pubblicato sulla sua pagina Twitter l’aggiornamento di cui stiamo parlando. Di seguito si può dare un’occhiata al poster:

Anime "JoJo's Bizarre Adventure: Stone Ocean" – Netflix worldwide distribution of Part 2 (episodes 13 – 24) on September 1, 2022. #jojo_anime pic.twitter.com/fNHcS3uxnr — Sugoi LITE (OECUF) (@SugoiLITE) April 20, 2022

La serie tornerà su Netflix il 1° settembre, coprendo gli episodi che vanno dal13 al 25. Saranno distribuiti su Netflix in tutto il mondo. Quindi dal primo settembre sarà disponibile anche in Italia.

Se pensavate che i primi episodi di Stone Ocean fossero selvaggi, non avete ancora visto nulla.

Infatti i restanti episodi diventeranno incredibili non solo con l’introduzione degli Stand, ma anche con le incomprensibili storie dell’origine di Pucci e Weather Report. Considerando quanto materiale è rimasto per adattare le pagine del manga, è sicuro dire che in futuro riceveremo una parte 3 di Stone Ocean, se non una parte 4.