Così parlò Rohan Kishibe, lo spin-off della quarta serie di Jojo, vanta uno dei protagonisti più sfaccettati e sfumati in assoluto.

Definito dallo stesso Hirohiko Araki il suo alter ego, il personaggio si trova spesso in situazioni bizzarre e sovrannaturali, solamente per cercare ispirazione per i suoi manga, visto che stiamo parlando di un autore famoso all’interno dell’universo delle Bizzarre Avventure di Jojo.

Questi aspetti unici e particolari hanno colpito l’autore di Detective Conan, che ha deciso di omaggiare il protagonista con una illustrazione dedicata proprio al mangaka.

Tra le caratteristiche peculiari di Rohan, troviamo sicuramente il suo Stand Heaven’s Door, un potere che permette all’utilizzatore di tramutare letteralmente in libri le persone, e quindi poter leggere le loro particolarità, i loro pensieri e persino i loro ricordi più reconditi.

Un tale potere può servire incessantemente a Kishibe, che proprio tramite la lettura delle persone, può scrivere e creare storie assurde e singolari. Questo aspetto nello specifico, come già accennato, ha colpito Gosho Aoyama, che da un quarto di secolo ormai, si occupa della serializzazione del noto Detective Conan.

Tra gli episodi preferiti dal papà di Conan, troviamo Il Villaggio dei Miliardari, una vicenda che ha colpito l’autore in maniera indelebile. Per quanto riguarda l’omaggio invece, in calce trovate l’illustrazione in onore di Rohan Kishibe, presente sulla quarta di copertina del volume 101 di Detective Conan.

Nel post, da come si può leggere, Gosho Aoyama ha ammesso che se avesse la possibilità di usare Heaven’s Door esplorerebbe la mente e la personalità di Rohan stesso, dato che è un personaggio complesso e davvero misterioso.