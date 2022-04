JoJo: lo spin-off svela l’dentità del figlio di Kishibe Rohan

Le Bizzarre Avventure di JoJo si concentra sulla storia dei Joestar. Tuttavia c’è un personaggio che forse ha ricevuto più attenzione di qualsiasi altro personaggio di supporto nel franchise anime creato da Hirohiko Araki.

Lo speciale Magazine di JoJo che stampa molte nuove storie all’interno delle sue pagine. Un nuovo capitolo nella vita del mangaka che vive a Morioh è stato di fatto stampato.

Questa non solo colloca Rohan in uno degli scenari più difficili in cui si è ritrovato fino ad oggi, ma gli conferisce anche il ruolo inaspettato di genitore.

Il capitolo dal titolo esilarante, “Hot Summer Martha” vede Kishibe Rohan lavorare su una nuova serie manga con lo stesso nome.

Decidendo di fare una passeggiata in cerca di ispirazione. Così si imbatte in un tempio vicino alla sua casa nella sonnolenta cittadina di Morioh che ha un “Albero Sacro“.

Trovando uno strano specchio sotto il suo tronco, Kishibe Rohan emerge dall’albero e inizia a rendersi conto che le cose sono cambiate.

Apparentemente perdendo due settimane della sua vita, una donna che lo aveva perseguitato in precedenza e il suo coccodrillo domestico stavano ora aspettando all’interno della casa di Rohan.

Lo stalker proclamava che i due dormivano insieme. Stordito da questa rivelazione, Rohan torna al tempio e scopre che l’albero ha un “abitante” soprannaturale noto come Yabubako-Hoshi. Questo sostituirà l’anima di un visitatore con una “versione oscura” di se stesso.

I monaci gli dicono che dovrà spostare leggermente lo specchio per liberarsi, sfortunatamente si ritrova nuovamente sotto l’incantesimo, tornando a casa e scoprendo che lo stalker è ora incinta.

Kishibe Rohan ora ha un figlio con la donna che lo stava perseguitando. Convenientemente per Rohan, è in grado di prendere il controllo del suo stalker attraverso l’uso della Porta del Paradiso. In questo modo riporta lo specchio nella sua posizione originale inverte il tempo e disfa il nascituro di Kishibe Rohan insieme ai numerosi atti malvagi compiuti dalla sua metà più oscura.