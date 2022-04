JoJo’s Bizarre Adventure: un video speciale per i 10 anni dell’anime

l’adattamento anime di JoJo’s Bizarre Adventure nel 2022 compie 10 anni e proprio per questo è il caso di festeggiare alla grande. Si inizia con un immagine commemorativa che racchiude tutti i protagonisti più rilevanti dell’intera serie: Jonathan Joestar, Joseph Joestar, Jotaro Kujo, Josuke Higashikata, Giorno Giovanna e Jolyne Kujo.

La Warner Bros Japan ha anche aperto un sito speciale a tal proposito e per l’occasione ha anche pubblicato un piccolo video in onore dell’anime, che dal 2012 ha riscosso un incredibile successo.

Un video particolare che enfatizza la durata temporale della messa in onda delle rispettive serie, chiudendosi con una compilation di ORAORAORA e MUDAMUDAMUDA.

Ecco tutti gli eventi per celebrare il bellissimo traguardo:

Arriverà una collaborazione singolare con lo Sky Tree di Tokyo, che comprende la vendita di prodotti esclusivi e un menù speciale (che durerà dal 10 maggio al 9 settembre);

Sarà allestita una mostra commemorativa dedicata all’anime che partirà in estate ad Ikebukuro (e che avrà anche altre tappe);

Ci sarà un parco a tema, il JOJO WORLD 2 che aprirà anch’esso in estate, insieme ad un volume speciale e unico della rivista Lisani che includerà interviste ai membri dello staff e dei cantanti che hanno cantato le varie sigle dell’anime. Avrà un costo di 1650 yen (circa 12 euro);

Infine anche la remastered del videogioco JoJo: All Star Battle, annunciata durante l’ultimo State of Play della Sony, sarà connesso ai festeggiamenti del decimo anniversario dell’epica saga ideata da Hirohiko Araki.

A proposito dell’anime di prossima uscita su Netflix:

Stone Ocean, il manga:

Ricordiamo che Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean è la sesta parte del manga disegnato, scritto e creato da Hirohiko Araki, e serializzato da Weekly Shōnen Jump dal 2000 al 2003.

L’intera serie è ambientata negli Stati Uniti d’America e narra le sfavillanti avventure di Jolyne Kujo, giovane figlia di Jotaro Kujo (una delle colonne portanti del brand, esordito con la terza serie del manga Stardust Crusaders) che rimane vittima di un complotto orchestrato da un vecchio alleato di Dio Brando, finendo successivamente, rinchiusa in un carcere di massima sicurezza in Florida.

Si tratta dell’unica serie del manga nella quale il protagonista è di sesso femminile.

Jojo è altamente conosciuto e di solito è protagonista di alcune trovate uniche da parti di artisti esterni e appassionati:

Un artista/utente Twitter ha pubblicato un immagine del crossover appena citato, mostrando non solo il suo talento ma anche il suo umorismo che in un periodo del genere di certo non può mancare; il protagonista è uno dei nuovi starter, ovvero Quaxly, il tipo Acqua che ha suscitato ispirazione insieme all’iconico Josuke di Diamond is Unbreakable , uno dei personaggi più amati della serie creata da Hiroiko Araki.