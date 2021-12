Jojo: un video mostra l’incontro tra Hirohiko Araki e Osamu Tezuka

Hirohiko Araki – autore della celeberrima saga manga Le bizzarre avventure di Jojo – è senza ombra di dubbio uno dei maggiori esponenti del panorama della nona arte. La sua fama è il frutto di successi e innovazioni manifestatesi nel corso degli anni senza mai annoiare il lettore di turno.

Tuttavia, anche un mangaka come lui ha dovuto cominciare dal basso ideando dei lavori che lo aiutassero non solo a migliorarsi ma anche ad entrare in contatto con alcune autorità del settore.

In un filmato condiviso su Reddit, è possibile vedere Hirohiko Araki che incontra Osamu Tezuka nel corso della ventesima edizione dei prestigiosi Tezuka Awards. L’autore aveva ricevuto una candidatura per un one shot denominato Poker Under Arms.

Su Netflix, è disponibile l’arco narrativo Stone Ocean:

Star Comics cura, invece, la pubblicazione de Le bizzarre avventure di Jojo. A seguire, la sinossi di presentazione dell’edizione Jojonium:

Jonathan, detto JoJo, è l’unico erede della nobile famiglia inglese Joestar ed è destinato a diventare un gentiluomo. La sua vita cambia radicalmente quando in casa sua arriva Dio Brando, figlio di un furfante che il padre di Jonathan ha conosciuto in occasione dell’incidente in cui ha perso la vita sua moglie. Il nuovo fratellastro, trascinato da una smodata ambizione, trama nell’ombra per sottrarre a Jonathan ogni cosa e impadronirsi del casato. Ma il loro destino sta per essere sconvolto dagli oscuri poteri di un’antica maschera di pietra in grado di trasformare chi la indossa in un vampiro…

La grande saga de Le Bizzarre Avventure di JoJo riparte dalla prima, fantastica serie che ha dato il via all’epica sfida tra il bene e il male partorita dalla mente del geniale Hirohiko Araki! Questa imperdibile edizione, di grande formato, con copertina rigida e impreziosita da pagine a colori, raccoglie l’intera serie di Phantom Blood in tre volumi da collezione, in uscita rispettivamente a ottobre, novembre e dicembre! Non perdetela!