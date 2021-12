Jojo Stone Ocean: primo posto nella classifica giapponese di Netflix

La saga manga de Le bizzarre avventure di Jojo è un’autentica istituzione per tutti gli appassionati della nona arte. Il successo riscontrato da ogni arco narrativo ha fatto sì che si sviluppassero degli anime ad hoc per catturare l’attenzione di intere generazioni, vecchie o nuove che siano.

Dopo il debutto, in contemporanea mondiale, su Netflix, dell’anime Jojo Stone Ocean, emergono i primi risultati positivi in tal senso.

L’account Twitter ufficiale della serie animata de Le bizzarre avventure di Jojo ha annunciato che Jojo Stone Ocean ha conquistato il primo posto della classifica Netflix in Giappone.

Negli Stati Uniti, invece, si attesta al momento su un gratificante sesto posto.

A seguire, la sinossi del manga estratta dal sito di Star Comics; la casa editrice ne cura la pubblicazione in Italia:

Continuano le avventure della famiglia Joestar nella nuova edizione interamente riveduta e corretta di uno dei manga “generazionali” più epici dell’ultimo ventennio!

La sesta serie si apre con un’ambientazione insolita: in una struttura penitenziaria della Florida viene scoperto un diario, scritto da Dio Brando, contenente le istruzioni per un potere così spropositato da accelerare il tempo e creare mondi paralleli! E questa volta il protagonista, della storia, detenuto proprio in quel carcere, sarà… una donna!