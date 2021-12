Doraemon – Il film 2 arriva su Netflix, trailer e data di uscita

Stand By Me Doraemon 2, il secondo film in computer grafica 3D dedicato all’iconico gatto spaziale, sta per arrivare su Netflix Italia.

Di seguito il trailer ufficiale:

Per presentare la moglie alla sua cara nonna, Nobita viaggia nel futuro scoprendo che da adulto diserterà le nozze! Potrà mai essere un buon marito per Shizuka?

Gli abbonati al servizio, dunque, potranno guardare il nuovo film della serie, uscito in Giappone il 20 Novembre 2020, dal 24 Dicembre 2021.

Ryuichi Yagi e Takashi Yamazaki (Dragon Quest Your Story), già registi del primo film, dirigono Stand By Me Doraemon 2; anche questa volta Yamazaki firma anche la sceneggiatura.

Lucky Red ha distribuito il film precedente:

Nobita è un bambino di 10 anni destinato ad un futuro di insuccessi a causa della sua natura pigra a indolente. Per evitare che diventi un vero e proprio perdente, arriva in suo soccorso Doraemon, una sorta di “fratello maggiore” con il compito di aiutarlo a difendersi dai bulli Gian e Suneo e a diventare un ragazzino assennato e un adulto responsabile.

Per riuscire nell’intento, Doraemon utilizza una serie di incredibili e magici gadget, i “chiusky”, che in questa occasione condurranno il gatto azzurro e il piccolo Nobita nel futuro per provare a modificare una sorte che si preannuncia non proprio felice, soprattutto sul lato sentimentale… Riuscirà Nobita a conquistare finalmente Shizuka, la dolce amica che ama da sempre e a non farsi più influenzare da Gian e Suneo?