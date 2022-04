JoJo: una guida di viaggio pubblicata per i fan di tutto il mando

Nel corso di trentacinque anni, la famiglia dei Joestar di JoJo ha viaggiato in giro per il mondo. Hanno combattuto varie creature della notte usando il potere dell’ondulazione.

Ora, gli appassionati avranno l’opportunità di saperne di più sui luoghi della vita reale che hanno ambientato Le bizzarre avventure di JoJo.

Infatti è stata prodotta una nuova guida di viaggio! Questa consente ai viaggiatori non solo di visitare i paesi, ma anche di conoscere le città che hanno ispirato alcuni dei luoghi di fantasia più famosi della serie.

La prossima guida di viaggio, “How To Travel The Earth – JoJo’s Bizarre Adventure“, ha condiviso la sua prossima copertina.

Agli appassionati sarà darà l’opportunità di seguire le orme dei Joestar. Potranno visitare la città originale che ha ispirato la sonnolenta città di Morioh da Diamond Is Unbreakable:

I fan dei Joestars non hanno fatto isalti di gioia nel sapere che i nuovi episodi di Stone Ocean sarebbero arrivati ​​​​questo autunno. Quasi un anno dopo i primi dodici episodi che hanno debuttato su Netflix alla fine dell’anno scorso.

Viene presentata Jolyne Cujoh, la figlia di Jotaro, che tenta di salvare suo padre da un piano messo in atto dal principale antagonista della famiglia, Dio Brando. Il pastore del penitenziario di Green Dolphin Street, Pucci sta progettando di usare il potere del suo Stand Whitesnake per vendicarsi del defunto vampiro.

Nella guida di viaggio immaginiamo che ci siano più di alcuni luoghi da vedere nella prossima pubblicazione, tra cui anche luoghi meramente descritti che non si possono visitare davvero.

Si tratta di un manga scritto e disegnato da Hirohiko Araki, pubblicato in Giappone dal 1987 sulla rivista shōnen Weekly Shōnen Jump della casa editrice Shūeisha e dal 2005 sul mensile seinen Ultra Jump. In Italia è pubblicato dalla Star Comics dal 1993.

La storia narra l’epopea del casato Joestar in lotta contro il potente vampiro Dio Brando e le conseguenze delle sue azioni attraverso un arco temporale che oltrepassa i secoli. L’opera, ancora in corso di pubblicazione, è ad oggi suddivisa in otto parti, ciascuna delle quali caratterizzata da personaggi, ambientazioni e tematiche differenti.