JoJo – Così parlò Kishibe Rohan: confermata la prossima data di uscita

JoJo – Così parlò Kishibe Rohan è il più grande spin-off della storia principale dei Joestars non solo grazie all’adattamento anime che è stato rilasciato su Netflix, ma anche perché la serie che ha ricevuto l’adattamento live-action che continua a rilasciare nuovi episodi in Giappone.

L’anime deve ancora rivelare se ci saranno nuovi episodi per promuovere le avventure del manga di Hirohiko Araki.

Tuttavia la serie tornerà con un nuovo capitolo che arriverà questa primavera per documentare ulteriormente lo strano viaggio di Rohan.

Di fatto è stata confermata la prossima data di rilascio dell’undicesimo capitolo di questo spin-off di Le bizzarre avventure di JoJo.

Arriverà il 19 aprile sulla rivista Ultra Jump e sarà portato in vita da Hirohiko Araki.

Sarà anche pubblicizzato come “Parte 1”, il che significa che molto probabilmente non abbiamo visto l’ultimo di Kishibe Rohan nella sua serie spin-off.

Questo mese vedrà una nuova pubblicazione di una rivista incentrata sulle bizzarre avventure di JoJo, capace di rilasciare nuove storie spin-off.

JoJo – Così parlò Kishibe Rohan: il manga

Parliamo di un è un manga scritto e disegnato da Hirohiko Araki e pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump o Jump Square. Inizialmente doveva essere un soggetto originale, ma in seguito l’autore decise di farne uno spin-off con protagonista Rohan Kishibe, personaggio di Diamond is Unbreakable.

È una raccolta di storie brevi pubblicate tra il 2008 e il 2013 con protagonista Rohan Kishibe, personaggio della saga de Le bizzarre avventure di Jojo. La storia che dà il titolo all’albo è già pubblicata in Italia nella raccolta Under execution under jailbreak.

Un omonimo adattamento anime OVA di quattro episodi, corrispondono ai capitoli 3, 2, 1 e 9, vide la pubblicazione.

Il primo di questi, annunciato il 15 aprile del 2016 e pubblicato il 20 settembre 2017, spettava esclusivamente a chi comprava la serie completa in Blu-ray di Diamond is Unbreakable.

Un secondo episodio, annunciato il 18 febbraio 2018 era fornito in bundle con il secondo volume cartaceo il 19 luglio 2018.

l cinema giapponesi proiettarono dall’8 dicembre 2019 altri due episodi, rilasciati poi in DVD e Blue-Ray il 25 marzo 2020 e caricati su Netflix, con un doppiaggio in più lingue tra cui l’italiano, il 18 febbraio 2021.